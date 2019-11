Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il club bianconero non avrebbe mollato James Rodriguez. Il talentuoso centrocampista colombiano sta vivendo un periodo notevolmente difficile, soprattutto a causa dei suoi continui infortuni, che ne condizionano fortemente il rendimento. Il suo nome, però, resta uno dei più chiacchierati del Calciomercato, dal momento che stanno trapelando numerose voci riguardo al suo futuro.

Stando a quanto riportano le notizie provenienti dalla Spagna, infatti, la Juventus sarebbe tornata alla carica per il trequartista sudamericano, che il Real Madrid, però, valuta circa 65 milioni di euro. Il giocatore sarebbe molto apprezzato sia dalla dirigenza bianconera che dal tecnico Maurizio Sarri, il quale ha deciso di puntare fortemente sul 4-3-1-2, dove il trequartista riveste quindi un ruolo fondamentale. E James Rodriguez potrebbe essere l'uomo adatto per quel ruolo.

Mercato Juve, possibile scambio tra James Rodriguez e Rodrigo Bentancur a gennaio

Come scrive il noto quotidiano iberico El Desmarque, la Juventus vorrebbe acquistare il cartellino di James Rodriguez. Per convincere il Real Madrid a cedere il giocatore colombiano, il club bianconero sarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino di Rodrigo Bentancur, valutato dalla società torinese circa 40 milioni di euro.

Il centrocampista sudamericano sarebbe molto apprezzato dalla dirigenza del club spagnolo, dunque non è da escludere tale scambio nella prossima sessione di calciomercato invernale. Si ricorda ancora comunque che Bentancur è seguito anche dal club inglese del Manchester City e da quello spagnolo del Barcellona. Intanto, arrivano importanti indiscrezioni anche per quanto riguarda il calciomercato in uscita.

Blaise Matuidi, infatti, potrebbe lasciare Torino a gennaio. Il centrocampista francese sembrava ad un passo dalla cessione nella scorsa sessione di calciomercato estivo, ma è diventato un pilastro fondamentale per Maurizio Sarri, grazie all'abnegazione e alle ottime prestazioni offerte. Matuidi ha il contratto in scadenza a giugno del 2020, ma su di lui ci sono numerose squadre interessate per gennaio.

In passato si è parlato di un suo possibile ritorno al Paris Saint Germain o di un suo eventuale approdo in Premier League. Stando a quanto scrive mercato365.com, il Fenerbache starebbe monitorando con grande attenzione la situazione di Blaise Matuidi e sarebbe disposto ad offrirgli un ingaggio molto elevato per convincerlo a trasferirsi in Turchia.