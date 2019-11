La Juventus di questa stagione ha messo in evidenza tanti giocatori importanti, ma se dovessimo esaminare l'impatto dei nuovi acquisti dell'estate, il più impiegato è stato de Ligt, a causa soprattutto dell'infortunio di Chiellini. Gli altri arrivi come Demiral, Rabiot e Ramsey hanno sicuramente raccolto poco minutaggio, sia per scelta tattica che per motivi fisici. Soffermandoci sull'ex centrocampista dell'Arsenal, il suo impiego è stato però condizionato da alcuni problemi fisici, spesso infatti Sarri, quando il gallese è stato a disposizione, lo ha spesso schierato titolare come trequartista.

Anche nel match contro la Lokomotiv Mosca, il centrocampista ha dato qualità ed inserimento al gioco bianconero ed è stato sostituito a circa mezzora dalla fine della partita. Proprio su Ramsey si è espresso in un'intervista il commissario tecnico del Galles Ryan Giggs, confermando l'importanza del giocatore bianconero per la nazionale gallese. Secondo l'ex ala del Manchester United, è importante che Ramsey giochi titolare anche domenica contro il Milan per accumulare minuti nelle gambe.

'Spero che Ramsey possa giocare dall'inizio con la Juve prima della nazionale'

Il commissario tecnico Ryan Giggs, in un'intervista, ha sottolineato l'importanza di Ramsey per il Galles, dichiarando che ''Spero che Ramsey possa giocare dall'inizio con la Juve prima della nazionale''. Il motivo è che raccogliendo più minutaggio, il giocatore potrà essere in forma per le partite che dovrà disputare per il Galles.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus

Come è noto infatti, la rappresentativa guidata da Giggs dovrà necessariamente fare punti negli ultimi due match di qualificazione agli Europei 2020, così da sperare di essere parte delle nazionali che giocheranno la prestigiosa competizione europea in estate. Secondo Giggs, Ramsey è importante per il Galles perché è in grado di portare tanta qualità al centrocampo, e spera che proprio come contro la Lokomotiv Mosca, possa giocare titolare anche contro il Milan.

La Juventus contro il Milan

Ed a proposito del match fra Juventus e Milan di domenica alle ore 20:45, non dovrebbero esserci clamorose novità di formazione rispetto agli undici che hanno affrontato la Lokomotiv Mosca. Potrebbe rientrare de Ligt al posto di Rugani, mentre come terzino destro, dopo la squalifica in Champions League, dovrebbe rientrare il colombiano Cuadrado, vera e propria sorpresa di questo inizio stagione in quel ruolo.

Novità video - Gravina: "Sto con Balotelli, spero di vederlo in Nazionale" Clicca per vedere

A centrocampo invece Matuidi dovrebbe prendere il posto di Rabiot (squalificato), mentre nel settore avanzato, come dicevamo, in appoggio a Cristiano Ronaldo e Higuain, dovrebbe giocare titolare Ramsey. A proposito del portoghese è stato sostituito in Champions League per problemi al ginocchio, ma dovrebbe recuperare per il match contro il Milan.