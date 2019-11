L'Inter ha disputato sicuramente una buona prima parte della stagione. A testimonianza di ciò c'è la classifica di Serie A, che vede i nerazzurri secondi con 25 punti, ad una sola lunghezza dalla Juventus. Nell'ultimo turno, inoltre, fino al 95' erano primi, prima del rigore messo a segno da Cristiano Ronaldo contro il Genoa. E uno dei giocatori che si è messo maggiormente in mostra con la maglia nerazzurra è Stefano Sensi, che ha alzato notevolmente il tasso tecnico del centrocampo.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate, tanto da arrivare ad attirare, come sembra da alcune indiscrezioni, l'attenzione del Barcellona, sempre attento a talenti con determinate qualità.

Sensi avrebbe conquistato il Barcellona

Stefano Sensi è sicuramente una delle rivelazioni di questo inizio stagione con la maglia dell'Inter. Il centrocampista è arrivato la scorsa estate dal Sassuolo in prestito con diritto di riscatto, in un'operazione complessiva da 30 milioni di euro.

Arrivato in sordina, tanto che in molti lo ritenevano una seconda scelta rispetto a Brozovic, Barella e Vecino, sembra essere diventato imprescindibile ora per il centrocampo nerazzurro e il suo infortunio sta pesando nelle ultime settimane. Il tecnico, Antonio Conte, ha però annunciato il suo rientro in gruppo e, dunque, potrebbe anche essere in campo nella prossima sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund.

E, proprio in Europa, Sensi sembra aver vissuto la sua consacrazione, in particolar modo con la prestazione maiuscola offerta al Camp Nou contro il Barcellona. Proprio i blaugrana, infatti, sarebbero rimasti impressionati dalla crescita del centrocampista dell'Inter. Già la scorsa estate avevano chiesto informazioni al Sassuolo, senza però affondare il colpo. Cosa che, invece, sembrerebbero pronti a fare la prossima stagione, visto che potrebbero lasciare la Catalogna nei prossimi mesi sia Arturo Vidal che Ivan Rakitic.

La possibile trattativa

Il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Stefano Sensi e avrebbe già bussato alle porte dell'Inter. I blaugrana avrebbero fatto sapere ai nerazzurri di essere interessati al classe 1995 e, nel caso in cui dovessero arrivare altre offerte, vogliono essere informati per poter alzare ulteriormente la posta. Spagnoli che, inoltre, sembrano pronti ad approfittare dell'interesse che l'Inter ha manifestato per Arturo Vidal in vista di gennaio.

Barça che potrebbe facilitare la cessione del centrocampista cileno, anche in prestito con diritto di riscatto, come una sorta di acconto che porterebbe allo stesso Sensi la prossima estate. Nerazzurri che, comunque, proveranno a blindare il proprio gioiello, a meno che non arrivino offerte superiori ai sessanta-settanta milioni di euro e che porterebbero una plusvalenza clamorosa a distanza di soli 12 mesi dal suo acquisto.