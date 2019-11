Roma-Napoli. Alle ore 15 allo stadio Olimpico di Roma si giocherà il match più interessante dell' 11^ giornata del campionato di Serie A, infatti la Roma di Paulo Fonseca ospita il Napoli di Carlo Ancelotti che per l'occasione non si siederà sulla panchina dei partenopei dopo la squalifica in merito all'espulsione del turno infrasettimanale contro l'Atalanta. Espulsione per comportamento non corretto nei confronti dell' arbitro Giacomelli dopo il contatto Llorente-Kjaer nell'area dell'Atalanta e con conseguente mancato rigore concesso in favore del Napoli, rigore non visto neanche dal Var.

I giallorossi occupano la 4^ posizione in classifica con 19 punti all'attivo (5 vittorie, 4 pareggi ed 1 sconfitta) e giungono a questa importantissima sfida dopo due vittorie consecutive ottenuto contro il Milan all' 'Olimpico' per 2-1 e quella ottenuta nel turno scorso alla 'Dacia Arena' con il netto punteggio di 0-4 contro l'Udinese, dopo aver giocato gran parte della gara in inferiorità numerica per l'espulsione di Fazio.

Gli azzurri, invece, sono in 6^ posizione con 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte), gli stessi della Lazio, e sono reduci da due pareggi consecutivi contro la Spal in trasferta al 'Mazza' per 1-1 e quello del turno precedente al 'San Paolo' contro l'Atalanta per 2-2. Roma-Napoli sarà arbitrata da Gianluca Rocchi della sezione di Firenze, coaudiuvato da Meli e Peretti. Il quarto uomo sarà Abbattista, mentre al VAR ci sarà Aureliano, Avar Lo Cicero.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie A SSC Napoli

Roma-Napoli, le probabili formazioni

Roma-Napoli, ultime sulle due formazioni. QUI ROMA- Mister Fonseca schiererà i suoi con il 4-2-3-1 con lo spagnolo Pau Lopez tra i pali; i due terzini saranno Florenzi e Kolarov con Mancini e Smalling al centro della difesa; in mediana spazio per Pastore (in crescita nelle ultime gare) e Veretout; il tridente alle spalle di Dzeko sarà composto da Kluivert, Zaniolo e Perotti. Out Fazio, squalificato, Diawara e Pellegrini, infortunati.

QUI NAPOLI- Ancelotti fedele al suo 4-4-2 con Meret in porta; Di Lorenzo e Mario Rui saranno i due terzini con l'ex Manolas e Koulibaly al centro della difesa; Callejon ed Insigne saranno i due esterni di centrocampo con Zielinski e Fabian Ruiz a costruire gioco; i due attaccanti saranno Mertens e Milik. Out: Ghoulam, Malcuit ed Allan (infortunati).

Ecco i convocati della Roma:

Ecco i convocati del Napoli:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Pastore, Veretout; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko.

All. Fonseca.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik. All. Ancelotti.

Roma-Napoli, i precedenti

Roma-Napoli, il bilancio dei precedenti tra le due squadre è di 74 confronti con i giallorossi in vantaggio con 33 vittorie, sono 12 le vittorie degli azzurri, mentre i pareggi sono 29.

Nell'ultimo confronto di Serie A che si è giocato all' 'Olimpico, i partenopei s'imposero con un netto 4-1 in trasferta.