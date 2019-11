La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato invernale, in particolar modo nelle cessioni: gli esuberi presenti in rosa potrebbero essere piazzati sul mercato non solo per motivi di bilancio, ma in alcuni casi anche per recuperare la loro forma ottimale dopo gli infortuni della scorsa stagione. In quest'ultimo caso, i protagonisti sono Mattia Perin, ex portiere del Genoa e Marco Pjaca, centrocampista offensivo croato che negli ultimi anni è stato spesso in prestito ma è stato condizionato dagli infortuni.

Perin in estate è stato vicino al trasferimento al Benfica, ma il problema alla spalla ha evidentemente condizionato il suo trasferimento. Potrebbe quindi esserci una possibilità in prestito per l'estremo difensore, così come per Pjaca, che dopo l'infortunio della scorsa stagione con la Fiorentina, potrebbe rilanciarsi in un'altra società di Serie A: piace a Sampdoria, Genoa e Bologna. Riguardo invece alle cessioni definitive, il nome più discusso è sicuramente quello della punta croata Mario Mandzukic.

Juve, Perin e Pjaca in prestito, Mandzukic piace a United e Milan

Dopo anni da protagonista sembra ormai all'epilogo la carriera in bianconero per Mario Mandzukic. La punta croata già in estate è stato accostato a diverse squadre, senza che poi abbia trovato alcun accordo. A settembre il bianconero ha rifiutato il passaggio ad alcune società del Qatar perché vorrebbe rilanciarsi in campionati più competitivi; per gennaio sarebbero due le possibilità più concrete: il Manchester United, che cerca una punta d'esperienza da affiancare ai tanti giovani presenti nella rosa ed il Milan, che potrebbe affidarsi a Boban per convincere il suo connazionale a trasferirsi nella società di Elliott.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Milan

La Juventus valuta il giocatore circa 10 milioni di euro, ma il Manchester non vorrebbe investire più di 3-4 milioni di euro. I bianconeri, per evitare una minusvalenza, dovrebbero cederlo almeno a 5 milioni di euro. Per quanto riguarda il Milan, invece, a frenare la trattativa potrebbe essere il pesante ingaggio che percepisce la punta croata, circa 5 milioni di euro a stagione. Fra l'altro il giocatore è ancora sotto contratto con la Juventus fino al 2021.

Le altre trattative della Juventus

Abbiamo parlato di Perin, Pjaca e Mandzukic, ma potrebbero non essere i soli a lasciare la Juventus a gennaio: si parla molto di Emre Can, che ha molto mercato all'estero ma anche di una possibile cessione di uno fra Rugani e Demiral. Il turco, dopo un inizio promettente alla Juventus, potrebbe trasferirsi in un'altra società per giocare di più: piace ad Arsenal e Milan ed i bianconeri lo valutano circa 30 milioni di euro.