Cesena-Reggio Audace: come arrivano le squadre, probabili formazioni e quote

Il Cesena, reduce dallo spettacolare pareggio in casa della Fermana per 3-3 nell'ultimo turno di campionato e dalla vittoria in Coppa Italia Serie C contro il Ravenna, ospita oggi i cugini emiliani della Reggiana allo Stadio Manuzzi nell'anticipo del girone B di Serie C. Attualmente i bianconeri si trovano al quattordicesimo posto in classifica, con all'attivo 13 punti.

L'allenatore non avrà a disposizione Cortesi e Russini.

La Reggio Audace, invece, è reduce dalla vittoria tra le mure amiche contro la formazione marchigiana della Sambenedettese, arrivata solo allo scadere grazie all'errore del portiere ospite. I granata si trovano al terzo posto in classifica a 26 punti, a pari punti con il Sudtirol, e a sole tre distanze dalla capolista Padova.

Il pronostico del match vede la formazione granata favorita sulla vittoria finale tra poche ore.

Per il pronostico 1X2, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.45, il pareggio a quota 3.0 e la vittoria degli ospiti sempre a quota 3.0. Per chi vuole scommettere e vincere facile vi consigliamo di votare la sezione 'Goal nei primi 5 minuti?' SI a 7.5 - NO a 1.07. Infine vi consigliamo pure la sezione '1X2 + Goal / No Goal' dove prevale il Pareggio + No a 8.5, seguito da Reggiana + SI a 6,5, chiude il Cesena + NO a 3.6

Il direttore di gara sarà il signor Luca Zufferli della sezione di Udine, coadiuvato dagli assistenti Carmelo De Pasquale di Barcellona-Pozzo di Gotto e Roberto Fraggetta di Catania.

Ma andiamo a vedere le probabili formazioni:

PROBABILE FORMAZIONE CESENA: Marson, Ciofi, Borello, Zerbin, Franchini, Rosaia, Butic, Valeri, Ricci, Brignani, De Feudis.

PROBABILE FORMAZIONE REGGIANA: Narduzzo; Kargbo, Scappini, Espeche, Libutti, Rossi, Staiti, Kirwan, Rozzio, Costa, Varone.

Cesena-Reggiana, dove vedere la partita in streaming online

La diretta di Cesena-Reggiana sarà trasmessa in diretta esclusiva su Eleven Sports, servizio streaming che permette di guardare tutte le gare di Lega Pro, registrandosi e con un semplice abbonamento a partire da 4,99 € per singola partita o 49,99€ annuale.

La cronaca sarà a cura di Andrea Voria. Noi di Blasting News, invece, seguiremo la sfida in diretta testuale a partire dalle ore 20:00.