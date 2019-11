20:37 - Le squadre hanno ultimato la fase di riscaldamento, manca davvero poco all'inizio del Derby della Mole

19:55 - Le formazioni ufficiali in campo questa sera all'Olimpico Grande Torino

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Ola Aina, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Verdi, Belotti.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadradro, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo

Tabellino Torino-Juventus

A disposizione: Ujkani, Rosati, Djidji, Lukic, Berenguer, De Silvestri, Laxalt, Zaza, Millico. Allenatore: Walter Mazzarri

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadradro, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Alex Sandro, Danilo, Rugani, Demiral, Khedira, Ramsey, Douglas Costa, Emre Can, Higuain. Allenatore: Maurizio Sarri

ARBITRO: Daniele Doveri della sezione di Roma 1 (Giallatini-Tegoni; IV: Guida; VAR: Maresca, AVAR: Carbone)

MARCATORI:

NOTE:

ANGOLI:

RECUPERO:

La presentazione del derby Torino-Juventus

L'anticipo serale dell'undicesima giornata di Serie A propone il Derby della Mole tra Torino e Juventus: il match, in programma questa sera allo stadio Olimpico Grande Torino, con fischio di inizio fissato per le ore 20:45, sarà arbitrato dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Giallatini della sezione di Roma 2 e Alberto Tegoni della sezione di Milano.

Al Var è stato designato il signor Fabio Maresca, coadiuvato dall'assistente Ciro Carbone entrambi della sezione di Napoli, mentre il quarto ufficiale è Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

Probabili formazioni Torino-Juventus

Il tecnico dei granata Mazzarri è costretto a rinunciare a Nkoulou, appiedato dal Giudice Sportivo, e a Rincon, che è ai box per alcune noie muscolari. Ad affiancare Izco e Lyanco, nel 3-5-2 scelto dal tecnico livornese, dovrebbe esserci Djidji, che sembra essere in pole nel ballottaggio con Bremer. Meno probabile la scelta di variare il modulo di gioco proponendo una difesa a quattro.

Sulla mediana Lukic nel ruolo di playmaker, con Aina, Meité, Baselli e Ansaldi a completare la linea; in attacco spazio a Verdi, preferito rispetto a Zaza, che affiancherà Belotti del tandem offensivo.

I bianconeri di Sarri invece ha un solo dubbio che riguarda Pjanic, il quale nei giorni scorsi non si è ancora allenato con il gruppo e dovrebbe essere relegato in panchina. Al suo posto scalpita Bentancur, che verrà affiancato da Matuidi ed Emre Can nel pacchetto di centrocampo.

A completare il 4-3-1-2 saranno De Ligt e Bonucci centrali di difesa, con De Sciglio e Cuadrado terzini. Bernardeschi agirà alle spalle della coppia d'attacco Ronaldo-Dybala.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izco, Lyanco, Djidji; Aina, Meité, Baselli, Lukic, Ansaldi; Belotti, Verdi. A disposizione: Rosati, Ujkani, Berenguer, De Silvestri, Rincon, Millico, Laxalt, Zaza, Bremer. Allenatore: Walter Mazzarri

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Danilo, Demiral, Rugani, Alex Sandro, Pjanic, Khedira, Ramsey, Douglas Costa, Higuain, Olivieri.

Allenatore: Maurizio Sarri