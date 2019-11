Una volta archiviati gli impegni nelle coppe europee riprenderà il campionato di Serie A. In programma ci sarà la 14ª giornata stagionale, che si aprirà con l’anticipo di sabato 30 novembre 2019 con il derby tra Brescia e Atalanta. Il match al Rigamonti avrà inizio alle ore 15.00 e verrà trasmesso in diretta tv su Sky. Sono 22 le sfide fin qui disputate dalle due squadre in Serie A. Il bilancio complessivo è di 9 vittorie per le “Rondinelle”, a fronte di 7 pareggi e 6 sconfitte.

Se consideriamo solamente le partite casalinghe, c’è un bilancio ancor più positivo: 7 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta. L’ultima volta in cui Brescia e Atalanta si sono affrontate è finita 1-0 con goal di Gigi Di Biagio nella stagione 2004/05. Per trovare l’unica sconfitta tra le mura amiche, bisogna tornare alla stagione 2000/01, quando finì 0-3 con reti di Maurizio Ganz (doppietta) e Domenico Morfeo.

Una volta terminata la partita al Rigamonti, ci attenderanno altri due match. Al pomeriggio si disputerà Genoa-Torino (ore 18.00 su Sky), mentre alla sera si giocherà Fiorentina-Lecce (ore 20.45 su DAZN).

Calendario 14ª giornata, programma anticipi e posticipi

La giornata di domenica 1 dicembre 2019 si aprirà alle ore 12.30 con l’anticipo tra Juventus e Sassuolo. La partita dell’Allianz Stadium verrà trasmessa in diretta tv su DAZN.

I bianconeri, reduci dall’impegno europeo contro l’Atlético Madrid, potrebbero accusare qualche fatica, di cui potrebbero approfittarne sia i nereverdi, che i diretti avversari per la corsa alla scudetto. L’Inter, che sembra essere l’anti-Juve quest’anno, scenderà in campo alle ore 15.00 a San Siro per affrontare la Spal. Il match sarà in diretta tv su Sky.

In contemporanea si giocheranno anche Lazio-Udinese (DAZN) e la partita del Milan, ospite del Parma al Tardini (Sky).

Il bilancio casalingo degli emiliani non è poi così male contro i rossoneri. Tra le mura amiche hanno ottenuto 8 vittorie, a fronte di 7 pareggi e 10 sconfitte. La stagione scorsa finì 1-1 con goal di Bruno Alves e Samu Castillejo. La vittoria più ampia ottenuta dai gialloblù in casa risale alla stagione 1998/99, quando s’impose per 4-0 con reti di Enrico Chiesa, Hernán Crespo (doppietta) e Alain Boghossian.

Era il Parma allenato da Alberto Malesani, che oltre ad aver ottenuto il 4° posto in classifica, si aggiudicò anche la Coppa UEFA in finale contro il Marsiglia e la Coppa Italia in finale contro la Fiorentina. Fu un’annata storica per gli emiliani, che vorrebbero tornare ai fasti di quel tempo. Tornando all’attualità, sarà una partita molto insidiosa per la squadra di Stefano Pioli, che dovrà cambiare marcia se vorrà quantomeno salvare la stagione con un piazzamento dignitoso per il Milan.

Dopo aver assistito alla sfida del Tardini, si giocherà Napoli-Bologna alle ore 18.00 (Sky), mentre alle ore 20.45 ci attenderà Hellas Verona-Roma (Sky). Il programma della 14ª giornata di Serie A si concluderà lunedì 2 dicembre 2019 alle ore 20.45 con il posticipo Cagliari-Sampdoria (Sky).