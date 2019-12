Juventus e Inter in questo inizio di stagione stanno dominando il campionato italiano, distanziate da un solo punto in classifica. Una sfida che, però, sarebbe pronta a trasferirsi anche sui tavoli delle trattative di mercato, in quanto sia la società bianconera che quella nerazzurra sembrerebbero avere obiettivi comuni. Come scrive la Gazzetta dello Sport, sta intrigando molto sul mercato il centrocampista offensivo del Parma, ma di proprietà dell'Atalanta Dejan Kulusevski che sta letteralmente trascinando la società emiliana in questo inizio di stagione. Difficile però che lasci il Parma a gennaio, probabile quindi che si possa sviluppare una vera e propria asta durante il Calciomercato estivo.

Kuluveski, Milinkovic ed Emerson piacciono anche alla Juve

Kulusevski in questo inizio di stagione è una delle principali sorprese della Serie A, l'Atalanta proprietaria del cartellino è pronta la prossima estate, più difficilmente a gennaio, ad incassare una notevole somma per il suo centrocampista offensivo. Soffermandoci sul mercato dell'Inter, la società di Suning conta di poter incassare diversi milioni di euro dai giocatori attualmente in prestito: le cessioni di Icardi (70 milioni di euro), Perisic (20 milioni), Joao Mario (18), Nainggolan (15) e Gabigol (35 la valutazione minima del club) potrebbero rappresentare un'ottima base su cui improntare il calciomercato per la stagione 2020/2021.

Successivamente ci attendiamo una campagna all'insegna dei grandi acquisti, su tutti piacciono Milinkovic Savic della Lazio e Emerson Palmieri del Chelsea, già allenato da Conte nella sua esperienza inglese. Il centrocampista serbo della Lazio è valutato sempre 80 milioni di euro anche se attualmente è la pista meno concreta soprattutto per la difficoltà nel trattare con il presidente della Lazio, Lotito. Riguardo ad Emerson Palmieri, l'Inter è alla ricerca di un esterno duttile in grando di spingere e dare il suo contributo nella fase difensiva ed il nazionale italiano corrisponde a queste caratteristiche.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Inter

Su Kuluveski, Milinkovic ed Emerson, però, sarebbe forte anche l'interesse della Juventus come riportato in queste settimane da diverse testate sportive. Il derby d'Italia sul mercato non sarebbe una novità, si è spesso 'disputato' in passato e l'ultimo esempio recente è quello di Lukaku, la scorsa estate.

Il probabile mercato di gennaio dell'Inter

Di certo, l'esigenza attuale dell'Inter è quella di rinforzare la rosa già a gennaio ma difficilmente i nomi prima menzionati arriveranno nel calciomercato invernale.

Si lavora quindi su alcune opportunità di mercato, si fanno i nomi di Giroud, in scadenza di contratto a giugno 2020 con il Chelsea, e di De Arrascaeta del Flamengo, centrocampista offensivo che ha brillato nel campionato brasiliano ed in Coppa Libertadores.