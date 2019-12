La conferenza stampa di presentazione del match Juventus-Udinese (finito 3 a 1 per gli uomini di Sarri) è stata ricca di spunti interessanti: il tecnico toscano ha risposto a diverse domande ma una di quelle che ha avuto maggior risalto ha riguardato la situazione Emre Can, che in questa prima parte della stagione non sta brillando a prestazioni e sembra il lontano parente del giocatore ammirato lo scorso anno con la gestione di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha spiegato il motivo per cui il nazionale tedesco sta avendo queste difficoltà, dichiarando che Emre Can: "Non si è più ripreso dopo l'esclusione dalla lista Champions League".

Come è noto infatti il tedesco è uno degli esclusi eccellenti dalla lista Champions League ufficializzata da Sarri a settembre, decisione che ha pesato sul giocatore che a più riprese non ha nascosto il suo disappunto della poca considerazione che il tecnico toscano sembra avere nei suoi riguardi.

Il tecnico Sarri ha dato evidentemente la motivazione per cui Emre Can non sta disputando delle grandi partite ogni volta che è stato chiamato in causa dall'allenatore bianconero.

Ci sarebbero quindi motivazioni psicologiche dietro le difficoltà del giocatore, che non riesce ad esprimersi a livelli delle ultime stagioni, prima con il Liverpool e poi nel suo primo anno alla Juventus sotto la gestione Agnelli. Tanti sostenitori bianconeri ricordano soprattutto la grande prestazione del nazionale tedesco nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid, con il giocatore decisivo nel ruolo di terzo centrale di destra della difesa schierata da Massimiliano Allegri.

Anche contro l'Udinese il giocatore non ha avuto modo di scendere in campo, con Sarri che ha preferito a centrocampo Bentancur, Rabiot e Matuidi. Segno evidente che in questo momento per il nazionale tedesco è difficile trovare collocazione e che ha bisogno di un lavoro soprattutto psicologico per ritornare ad essere il giocatore ammirato la scorsa stagione. A meno che a gennaio la Juventus decida di cederlo.

Emre Can interessa al Borussia Dortmund

Non è escluso quindi che il nazionale tedesco possa essere una delle cessioni eccellenti del Calciomercato invernale, di certo la Juventus chiede almeno 35-40 milioni per il suo centrocampista.

Le ultime indiscrezioni confermano come il Borussia Dortmund sia interessato e che avrebbe offerto 30 milioni di euro per il cartellino del tedesco e di Mario Mandzukic, un'offerta che evidentemente non soddisfa la Juventus. Si è parlato anche di un prestito alla Fiorentina sia per cercare di rivalutarlo a livello economico ma anche come possibile anticipo per arrivare a Chiesa il prossimo calciomercato estivo.