Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Erling Braut Haaland, fortissimo attaccante che milita nelle fila del Red Bull Salisburgo. Il centravanti di nazionalità norvegese è stato autore di una prima parte di stagione di altissimo livello, avendo segnato già quasi trenta reti (delle quali ben otto in Champions League). Le sue prestazioni straordinarie hanno attirato l'attenzione di diversi top club europei, tra i quali anche la Juventus.

Il club bianconero è ingolosito dalla clausola da trenta milioni di euro che lega Haaland al Red Bull Salisburgo; l'attaccante norvegese, dunque, potrebbe essere l'erede di Cristiano Ronaldo, sul quale continuano a circolare numerose voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Torino al termine della stagione. Sul fortissimo attaccante norvegese ci sarebbero anche Nizza, Bayern Monaco, Chelsea, Lipsia, Inter e Napoli, ma la Juventus sarebbe in pole position per garantirsi le prestazioni del gioiello del Red Bull Salisburgo.

Mercato Juventus, bianconeri in pole position per Erling Braut Haaland

Per Haaland potrebbe crearsi una vera e propria asta internazionale, ma la Juventus al momento sarebbe la favorita. La dirigenza bianconera, infatti, avrebbe già trovato l'accordo con il procuratore dell'attaccante norvegese, Mino Raiola, per quanto riguarda l'ingaggio: cinque milioni netti a stagione. La Juventus ha sempre avuto ottimi rapporti con il potente agente, che potrebbe dunque indirizzare il suo assistito verso Torino.

Non è escluso che la dirigenza bianconera decida di acquistare Haaland a gennaio per poi lasciarlo in Austria in prestito fino al termine di questa stagione, in modo che il centravanti norvegese continui a maturare. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane.

Intanto, la Juventus sta monitorando con grandissima attenzione anche Chris Smalling, difensore della Roma che sta disputando sicuramente un'ottima prima parte di stagione. Stando a quanto riporta "La Gazzetta dello Sport", il Manchester United vorrebbe rinnovare il contratto del giocatore, proponendogli un ingaggio da quattro milioni e mezzo di euro a stagione.

Lo United chiede ben venti milioni di euro alla Roma per la riconferma, ma il club giallorosso non intende superare i quindici. La Juventus potrebbe approfittare di questa situazione, ma dovrà guardarsi dalla concorrenza di Inter e Milan, altri club che sarebbero fortemente interessati alle prestazioni del difensore centrale di nazionalità inglese.