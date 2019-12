Continuano ad arrivare indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Emre Can, giocatore che potrebbe lasciare il club bianconero già nella prossima sessione di calciomercato invernale. Il centrocampista tedesco, infatti, non ha ancora accettato l'esclusione dalla lista della Champions League decisa da Maurizio Sarri e sembra molto demotivato. Can appare ormai ai margini del progetto bianconero, anche se è entrato contro la Lazio ed è partito titolare contro il Sassuolo, offrendo delle prestazioni decisamente negative.

Come riporta il noto quotidiano torinese "Tuttosport", l'ex giocatore del Liverpool si sarebbe attivato per cercare un club disposto ad accoglierlo per la seconda parte della stagione. Non mancano le squadre a lui interessate; sul centrocampista tedesco, infatti, sarebbe molto forte l'interesse della Fiorentina, del Borussia Dortmund e anche del Paris Saint Germain, tutte squadre che stanno cercando un giocatore con le sue caratteristiche tecniche.

Mercato Juventus, possibile scambio Emre Can-Paredes con il Paris Saint Germain

Emre Can viene valutato dal club bianconero tra i quaranta e quarantacinque milioni di euro; la Juventus, infatti, intende ottenere una forte plusvalenza dal centrocampista tedesco, che è stato acquistato dal Liverpool a parametro zero.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, il Paris Saint Germain avrebbe messo nel mirino Emre Can, giocatore che per le sue caratteristiche tecniche sarebbe molto gradito al tecnico del club francese Thomas Tuchel. La dirigenza parigina sarebbe disposta a mettere sul piatto Leandro Paredes, vecchio pallino del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici. Tale scambio secco potrebbe andare in porto nella prossima sessione di calciomercato invernale. Occorre comunque ricordare che anche il Barcellona starebbe monitorando da tempo Emre Can e potrebbe offrire alla Juventus Ivan Rakitic come contropartita tecnica.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Juventus Calciomercato

La dirigenza bianconera, comunque, sembra preferire Paredes, giocatore più giovane del centrocampista croato vice-campione del mondo. Si attendono ulteriori sviluppi di calciomercato nelle prossime settimane. Per quanto riguarda invece il reparto arretrato, invece, la Juventus potrebbe decidere di acquistare Marcos Alonso, terzino di proprietà del Chelsea che non è considerato un titolare fisso dal tecnico dei Blues Frankie Lampard. L'ex giocatore della Fiorentina è molto stimato da Maurizio Sarri, che ha un ottimo rapporto con lui per averlo allenato a Londra.