Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Arturo Vidal, certamente uno dei giocatori più chiacchierati in questo momento. Il centrocampista cileno è finito nel mirino dell'Inter che vorrebbe garantirsi le sue prestazioni nella prossima sessione di calciomercato invernale. Il giocatore sudamericano, infatti, è ancora uno dei migliori interpreti al mondo nel suo ruolo, nonostante l'età (è un classe 1986), ma soprattutto è un vero e proprio pallino del tecnico nerazzurro Antonio Conte.

Fu proprio l'attuale tecnico dell'Inter a farlo esplodere con la maglia della Juventus. A proposito del club bianconero, pare che Fabio Paratici sia intervenuto nella corsa ad Arturo Vidal. Stando a quanto riportano "La Gazzetta dello Sport" e "Sky Sport", il direttore sportivo della Juventus avrebbe fatto una telefonata in direzione Barcellona, precisamente al Ceo Oscar Grau, per informarsi della situazione relativa ad Arturo Vidal.

Secondo i rumors, Vidal avrebbe già accettato l'offerta dell'Inter

Vidal si trova attualmente in vacanza in Cile e avrebbe già detto sì alla proposta dell'Inter. Il club nerazzurro sembra essere la squadra favorita per garantirsi le sue prestazioni, ma resta da capire l'eventuale inserimento della Juventus nella trattativa. Piuttosto che un reale interesse, infatti, la telefonata di Fabio Paratici alla dirigenza del Barcellona potrebbe celare un'azione di disturbo nei confronti dei rivali nerazzurri, ma la Juventus non ha ancora confermato la telefonata di Paratici. In ogni caso, per chiudere la trattativa, l'Inter deve ancora trovare l'accordo con il Barcellona. La proposta del prestito con diritto di riscatto fissato a dodici milioni di euro non è infatti sufficiente a soddisfare la richiesta del club catalano che è di circa venti milioni di euro per il cartellino di Arturo Vidal.

Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime ore. Intanto, stando alle ultime notizie trapelate, la Juventus starebbe cercando un trequartista-esterno per la prossima sessione di calciomercato invernale. Si sono fatti i nomi di Willian, talento brasiliano che milita nelle fila del Chelsea e di Eriksen, fantasista del Tottenham. Si tratta di due giocatori dalle alte capacità tecniche, oltre che di due potenziali parametri zero. Nell'ultima partita disputata dal Chelsea contro il Southampton ci sarebbero stati degli osservatori bianconeri. A Londra, però, la Juventus ha ricevuto la proposta del prestito per Rabiot da parte dell'Arsenal.