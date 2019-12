L'Inter si sta attivando in vista della prossima sessione di Calciomercato per cercare di assecondare le richieste del proprio tecnico, Antonio Conte. Il club nerazzurro non sarà molto attivo solo in entrata, ma darà un occhio anche alle possibili uscite, visto che è fondamentale mantenere equilibrio tra acquisti e cessioni in ottica fair play finanziario. Per questo motivo il club nerazzurro starebbe valutando anche una cessione a sorpresa, soprattutto se in mezzo al campo dovesse arrivare almeno uno tra Arturo Vidal, per il quale si tratta con il Barcellona, e Rodrigo De Paul, per il quale invece sarebbe stato già trovato un accordo di massima con l'Udinese.

Il nome sul taccuino dei partenti dovrebbe essere quello di Vecino.

Vecino primo nome

Il primo nome che potrebbe lasciare l'Inter a gennaio sarebbe quello di Matìas Vecino. Il centrocampista uruguaiano è stato acquistato nell'estate del 2017 dalla Fiorentina, pagando la clausola rescissoria di 25 milioni di euro. C'erano grandi attese ma il giocatore non ha mai fatto quel salto di qualità che tutti si attendevano. Solo in poche partite è stato decisivo, su tutte quella contro la Lazio a maggio 2018 che ha riportato i nerazzurri in Champions League dopo sei anni.

Anche sotto la guida di Antonio Conte l'ex viola non è riuscito ad esplodere e a mostrare tutte le proprie potenzialità, a dispetto di quanto fatto da alcuni suoi compagni di squadra. Un rendimento condizionato inizialmente da un problema fisico che gli ha fatto perdere i primi due mesi. Ma, da ottobre in poi, complice anche l'infortunio di Stefano Sensi, Vecino è sempre stato titolare nell'undici nerazzurro, incidendo poco e risultando in alcune circostanze tra i peggiori in campo. Anche per questo un'offerta verrebbe presa fortemente in considerazione con una valutazione che si aggira tra i venti e i venticinque milioni di euro.

Gli altri due giocatori cedibili

Vecino non è l'unico giocatore ritenuto cedibile di fronte ad una buona offerta da parte dell'Inter a gennaio. Un altro nome papabile in uscita è quello di Borja Valero che, nonostante abbia trovato spazio nelle ultime settimane anche per l'emergenza a centrocampo, non rientra nei piani del tecnico nerazzurro, Antonio Conte.

La scorsa estate è stato vicino alla Fiorentina e chissà che i viola non possano fare un nuovo tentativo vista la crisi che sta attraversando e che l'ha portata a ridosso della zona retrocessione.

Anche Roberto Gagliardini, poi, potrebbe lasciare Milano in caso di buona offerta. La sua valutazione si aggira intorno ai venticinque milioni di euro ma il centrocampista ex Atalanta potrebbe anche entrare nell'affare Kulusevski, con un prestito al Parma che convincerebbe i ducali a privarsi del fantasista svedese a stagione in corso.