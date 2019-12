La Juventus potrebbe essere una delle società più attive durante il Calciomercato invernale: se però fino a qualche giorno fa si parlava soprattutto di cessioni, i recenti infortuni subiti dapprima da Khedira e poi da Ramsey e Bentancur potrebbero spingere la dirigenza bianconera ad investire soprattutto a centrocampo. Resta però l'esigenza di sistemare il bilancio, magari ottenendo importanti plusvalenze dalle cessioni: uno dei giocatori più richiesti sul mercato è sicuramente il difensore centrale Demiral che, dopo un inizio promettente, è finito nell'anonimato, raccogliendo pochissimi minuti con i bianconeri.

In settimana potrebbe giocare titolare in Champions League, ma una partenza resta probabile anche perché il giocatore avrebbe parecchie richieste in Premier League. Secondo quanto riportato dal Sun, oltre a Manchester United ed Arsenal, si sarebbe iscritto alla lista delle pretendenti per il nazionale turco anche il Tottenham, alla ricerca di un rinforzo in difesa anche per le difficoltà contrattuali di Vertonghen e Aldeirweireld. I due difensori hanno il contratto in scadenza con la società inglese e ancora non hanno trovato un'intesa per il rinnovo.

Il rischio che lascino a parametro zero a luglio 2020 è concreto.

Demiral, la Juve lo valuta circa 30 milioni

Dunque, secondo il noto giornale inglese, anche il Tottenham sarebbe interessato a Demiral. Il centrale turco potrebbe rappresentare un'opportunità di mercato per la società londinese, considerando anche le risorse a disposizione dei club della Premier League. La Juventus lo valuta circa 30 milioni di euro, soldi utili non solo per ottenere una plusvalenza (il giocatore è arrivato in estate dal Sassuolo per circa 16 milioni di euro) ma anche per ottenere le risorse da investire su un centrocampista importante.

Il sogno di mercato della Juventus resta sempre Paul Pogba che vorrebbe lasciare il Manchester United già nel calciomercato invernale. Per il nazionale francese potrebbe svilupparsi una sfida di mercato con il Real Madrid anche se in tal caso i costi per arrivare al nazionale francese sono astronomici.

Le possibili cessioni di gennaio

Demiral potrebbe essere uno degli indiziati a lasciare Torino a gennaio, ma non il solo: si parla anche di una possibile partenza di Emre Can che avrebbe mercato in Germania (Bayern Monaco) e in Francia (Paris Saint Germain) e di Mandzukic, per il quale la Juventus spera di incassare almeno 10 milioni di euro.