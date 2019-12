Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime novità si concentrano su Merih Demiral, talentuoso difensore centrale in forza al club bianconero. Il giovane turco non ha avuto spazio con Maurizio Sarri in questa prima parte della stagione e sta seriamente pensando di lasciare Torino. Dall'altra parte il club bianconero continua a seguire il laterale destro Bellerin. Demiral vorrebbe giocare con continuità anche per il fatto che parteciperà ai prossimi Europei che si svolgeranno nell'estate del 2020.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, su di lui sarebbe piombato l'Arsenal. Il club britannico, infatti, sta cercando un difensore centrale di qualità. Dopo l'esonero di Unai Emery, la squadra è stata affidato a Ljungberg che stimerebbe non poco giocatore di proprietà della Juventus (ricordiamo che il club bianconero lo ha acquistato nella scorsa sessione di calciomercato estivo dal Sassuolo per circa diciotto milioni di euro). Su di lui ci sarebbe anche il Manchester United, squadra che sta avendo notevoli problemi nel reparto arretrato come dimostrano i numerosi gol subiti nella prima parte di stagione. Demiral, però, potrebbe essere girato come contropartita tecnica in uno scambio con l'Arsenal.

Mercato Juventus, Demiral potrebbe essere la chiave per arrivare a Bellerin

Maurizio Sarri non sembra credere più di tanto nel difensore turco dato che gli ha concesso solo una presenza in campionato, peraltro contro il Verona. A gennaio Demiral potrebbe salutare già la Juventus. Su di lui sarebbe molto forte l'interesse dell'Arsenal, club al quale il turco potrebbe essere ceduto come contropartita tecnica per arrivare ad Hector Bellerin. Il laterale spagnolo viene valutato circa trenta milioni di euro con la Juventus che dovrebbe essere disposta a mettere sul piatto anche un conguaglio economico di circa dieci milioni di euro, considerando il fatto che il costo del cartellino di Demiral è di circa venti milioni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Bellerin è un vero e proprio pallino del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici che ha provato ad acquistarlo anche nelle scorse sessioni di calciomercato. Il procuratore del ventottenne non ha escluso la possibilità di un suo trasferimento in Italia considerando anche il pessimo inizio di stagione dell'Arsenal. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane. Intanto, la Juventus deve pensare anche a vendere. Tra i giocatori che potrebbero lasciare Torino c'è Emre Can, autore di una bruttissima prestazione contro il Sassuolo.

Il centrocampista tedesca ha giocato come se avesse già la valigia in mano, dunque il suo futuro sembra già scritto.