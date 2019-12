L'assenza di Antonio Cassano nel salotto di "Tiki Taka" non è passata inosservata. L'ex calciatore che faceva parte ormai degli opinionisti fissi in studio, ieri sera non era presente di fianco al suo amico-collega Christian Vieri per commentare la giornata calcistica andata in archivio.

Pierluigi Pardo ha aperto la trasmissione annunciando l'assenza di Cassano e non aggiungendo altro. Ma questa mattina il quotidiano "Repubblica" ha lanciato un'indiscrezione che parla di allontanamento definitivo dal programma.

Una scelta presa dai vertici e non di certo dal conduttore Pardo. I motivi? Dissidi con altri ospiti presenti in trasmissione, in particolare con Giorgia Venturini che insieme a Wanda Nara compongono il cast femminile.

Il settimanale 'Chi' parla di paroloni e sguardi feroci tra Cassano e la Venturini

Già la settimana scorsa, il settimanale "Chi" aveva annunciato alta tensione dietro le quinte del programma con uno scontro tra la showgirl e l'ex talento di Bari vecchia. Sono volate parole grosse e qualche sguardo non proprio carino, con Pierluigi Pardo a fare la parte del paciere.

Ora dopo una settimana esatta, l'assenza dal programma di Cassano che è sempre stato uno che non le manda a dire, parlando sempre in modo schietto e sincero, rimanda al collegamento con lo scontro di settimana scorsa come uno dei motivi dell'allontanamento.

Cambia la programmazione di Tiki Taka

Intanto cambia da gennaio la programmazione del programma di approfondimento calcistico di Mediaset. Come annunciato anche ieri in trasmissione, a partire da gennaio Tiki Taka non andrà più in onda la domenica in seconda serata su Canale 5 ma ritornerà su Italia 1 in seconda serata il lunedì. La ripresa è fissata per lunedì 13 gennaio.

Lo spostamento si è reso necessario per la modifica della programmazione di "Live" Non è la D'Urso che da lunedì passerà di nuovo la domenica in prima serata. Tutto questo per lasciare spazio al Grande Fratello Vip in partenza martedì 8 gennaio che cambierà la sua programmazione poi al lunedì.

Incerta anche la presenza di Wanda Nara che farà l'opinionista insieme ad Alfonso Signorini al Gf Vip. Sembrerebbe quindi improbabile un doppio impegno per la showgirl argentina.

Wanda Nara attaccata da Ciccio Valenti su Icardi

Wanda Nara che ieri sempre nel corso della trasmissione condotta da Pardo ha avuto un alterco con l'opinionista tifoso nerazzurro Ciccio Valenti sulle qualità tecniche di Lukaku. "Abbiamo finalmente un numero 9 che è un leader, un punto di riferimento per la squadra" - ha detto Valenti.

"Peccato che vedrà gli ottavi di finale di Champions League in televisione. 150 gol l'ultimo numero 9 li ha fatti soltanto all'inter" - la risposta al pepe della moglie-agente di Mauro Icardi.