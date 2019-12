Inter-Barcellona è uno dei match più attesi dell'ultima giornata dei gironi di Champions League: per poter conquistare l'accesso agli ottavi, la squadra di Conte dovrà necessariamente vincere, altrimenti nella seconda parte della stagione dovrà accontentarsi di disputare l'Europa League. Come è noto il Barcellona è già qualificato agli ottavi da prima in classifica e potrebbe quindi schierare tutte riserve: Conte in conferenza stampa ha sottolineato come la rosa di Valverde è composta da 20 titolari e quindi sarà in ogni caso una partita difficile per l'Inter.

Inter e Barcellona però è anche argomento di Calciomercato, in quanto il pranzo previsto per martedì 10 dicembre potrebbe essere occasione fra le due società di confrontarsi su alcuni giocatori. Come scrive il noto giornale sportivo spagnolo ''El Mundo Deportivo'', l'Inter potrebbe chiedere al Barcellona il centrocampista Arturo Vidal, con la società catalana che potrebbe considerare la cessione del suo giocatore e magari gettare le basi con l'Inter per il trasferimento a Barcellona in futuro della punta argentina Lautaro Martinez.

Tra Inter e Barca si potrebbe parlare anche di mercato

Come scrive il noto giornale sportivo spagnolo, l'Inter potrebbe parlare con il Barcellona di Arturo Vidal.

Il centrocampista cileno il prossimo anno compirà 33 anni, non è considerato un titolare inamovibile e la società catalana è consapevole che quella di gennaio potrebbe essere una delle poche occasioni per monetizzare dalla vendita del giocatore. Come è noto il giocatore di recente ha anche strizzato l'occhio all'Inter, anche perché sarebbe allenato da un suo ex tecnico alla Juventus, Antonio Conte. El Mundo Deportivo conferma quindi che non è escluso che tale incontro porti a dei risultati soddisfacenti per l'Inter, anche se dipenderà molto dal tecnico del Barcellona Valverde il futuro del centrocampista cileno.

L'eventuale trattativa fra Inter e Barcellona per Vidal potrebbe gettare la basi per un'altra per il futuro, ovvero il possibile passaggio di Lautaro Martinez nella squadra di Messi. Come è noto il 10 catalano apprezza molto la punta interista e lo ritiene un partner ideale per il settore avanzato.

Lautaro Martinez e l'Inter

Nonostante l'interesse del Barcellona per Lautaro Martinez, secondo le ultime indiscrezioni gli agenti del giocatore sarebbero stati a Milano proprio per discutere l'eventuale ritocco dell'ingaggio, con l'incremento della clausola rescissoria, attualmente a 111 milioni di euro.

L'argentino dovrebbe rinnovare fino al 2025 raddoppiando lo stipendio, arrivando a circa 3,5 milioni di euro a stagione. Inoltre, la clausola rescissoria potrebbe essere incrementata a 200 milioni di euro.