Uno dei grandi protagonisti della prima parte di stagione dell'Inter è stato sicuramente Romelu Lukaku. Il centravanti belga è arrivato l'estate scorsa dal Manchester United per settantacinque milioni di euro, diventando l'acquisto più costoso della storia del club nerazzurro. E sin da subito ha lasciato il segno, realizzando il suo primo gol all'esordio contro il Lecce. E pensare che il suo trasferimento a Milano è stato ad un certo punto vicino a saltare. La Juventus, infatti, si era inserita con forza, con tanto di viaggio di Paratici a Manchester per definire il trasferimento a Torino dell'ex Everton e Chelsea.

Il club, però, alla fine, ha deciso di fare un grande sforzo per accontentare il proprio allenatore, Antonio Conte, che si è fatto sentire quando ha visto il suo pupillo ad un passo dai campioni d'Italia.

Retroscena Conte

La prima richiesta del tecnico dell'Inter, Antonio Conte, non appena si è insediato sulla panchina nerazzurra è stato Romelu Lukaku. L'allenatore ha avallato la decisione della società di non puntare su Radja Nainggolan e Mauro Icardi, bocciando successivamente anche Ivan Perisic, ma ha posto il centravanti belga in cima alla lista della spesa.

La trattativa è stata lunga e piena di alti e bassi. Ad un certo punto, anzi, sembrava fosse saltata definitivamente, con la Juventus ad un passo dallo scippare l'attaccante, mettendo sul piatto il cartellino di Paulo Dybala. A quel punto, però, La Gazzetta dello Sport svela un retroscena sulla reazione dello stesso Conte. L'allenatore salentino, infatti, ha ribaltato metaforicamente i tavolini di Nanchino quando aveva capito che i bianconeri gli stessero soffiando il suo pupillo (lo aveva chiesto anche quando era sulla panchina proprio della Juve e del Chelsea). A quel punto il tecnico nerazzurro ha preso da parte il direttore sportivo, Piero Ausilio, e l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha parlato anche con il presidente, Steven Zhang, asserendo: "Fate quello che volete ma portatemi Lukaku".

A quel punto c'è stata l'accelerazione decisiva per portare a Milano l'attaccante.

Trattativa per il vice Lukaku

Inter che per gennaio sta lavorando anche per portare a Milano un vice Lukaku, che possa permettere all'attaccante belga anche di rifiatare. L'ex Manchester United, infatti, ha giocato praticamente sempre da ottobre in poi, dopo il brutto infortunio subito da Alexis Sanchez. Il nome più probabile sembra essere quello di Fernando Llorente nell'ambito di uno scambio di prestiti che porterebbe al Napoli Matteo Politano, ai margini della rosa nerazzurra in questa stagione. Anche contro il Genoa, infatti, l'ex Sassuolo è rimasto in panchina nonostante la squalifica anche di Lautaro Martinez.