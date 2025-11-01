Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Nicolò Schira, Juventus, Inter e Roma starebbero seguendo per il mercato di gennaio il centrocampista del Genoa Morten Frendrup, mediano danese valutato dal club ligure circa 20 milioni di euro.

Calciomercato, Schira: 'Per gennaio Juve, Inter e Roma hanno messo gli occhi addosso a Frendrup'

Il giornalista Nicolò Schira ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando di calciomercato ha fatto il nome di un centrocampista che potrebbe scatenare una vera e propria asta nella finestra invernale di gennaio: "Se Ottolini va alla Juve, un nome che piace tantissimo al ds e può essere utile per il centrocampo bianconero è quello di Frendrup.

I bianconeri lo seguivano già in passato anche con Giuntoli e quindi è un profilo che potrebbe tornare d'attualità per la società piemontese. È un nome che piace anche a Gasperini, l'anno scorso a gennaio lo voleva fortemente all'Atalanta, poi la Dea non è riuscita a prenderlo, quindi potrebbe rivolerlo anche alla Roma. Ma la novità degli ultimi giorni è che a Genoa-Cremonese c'era uno scout anche dell'Inter, quindi i nerazzurri si sono messi sulle tracce di Frendrup. Il danese peraltro ha cambiato agente da poco, si è affidato alla coppia Paolo Busardo e Frank Trimboli, un duo molto forte anche nel mercato internazionale, quindi occhio alla Premier. Il Genoa valuta 18-20 milioni il proprio centrocampista, ma la sensazione è che Frendrup consideri chiuso il suo ciclo con il grifone"

Schira ha poi concluso il suo video sottolineando: "Frendrup voleva andare via in estate ma è rimasto al Genoa.

Da lì la scelta di cambiare agente, perché quando ti affidi a un nuovo procuratore stai effettuando una mossa volta a un trasferimento. Quindi attenzione già a gennaio, la Premier può arrivare con 20 milioni e portare via Freundrup al Genoa, però in Italia Gasperini, la Juve e l'Inter lo seguono, gli hanno messo gli occhi addosso, può diventare un'idea di mercato".

Frendrup, un centrocampista dinamico e moderno

Nato il 7 aprile 2001 in Danimarca, Morten Frendrup è diventato in breve tempo un elemento centrale del centrocampo del Genoa. Arrivato dal Brondby IF nel gennaio 2022, la società ligure lo ha scelto per la sua giovane età, ma anche per la discreta esperienza maturata nel campionato danese e nelle competizioni europee.

Sul piano tecnico-tattico, Frendrup è un mediano dal piede destro impiegabile anche come mezzala o, in casi particolari, esterno difensivo: una versatilità che lo rende utile in diversi moduli. La sua arma principale è la capacità di recuperare palloni: la lettura dell’avversario, il tempismo nei contrasti e l’aggressività alla ricerca della palla sono caratteristiche che emergono distintamente.

In fase d’impostazione è dotato di discreta padronanza tecnica: non è un regista puro, ma è in grado di partecipare alla costruzione del gioco con passaggi semplici e movimenti utili a rompere la linea avversaria.