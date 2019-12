L'Inter si coccola due dei giocatori più decisivi in questo inizio di stagione, in Serie A ed in Champions League: Lautaro Martinez e Romelu Lukaku sono una delle migliori coppie offensive a livello europeo, un'intesa importante dovuta non solo alle loro caratteristiche tecniche che si completano ma anche da un rapporto d'amicizia anche fuori dal campo. Resta però concreto il rischio di perdere la prossima stagione la punta argentina, non perché sia in scadenza ma per la clausola rescissoria relativamente 'bassa' presente nel suo contratto.

Il giocatore potrebbe essere acquistato per 111 milioni di euro, una somma importante ma accessibile ad una società come il Barcellona che apprezza molto l'argentino. Fra l'altro lo stesso Messi da tempo lo sponsorizza ritenendolo la punta ideale con cui giocare in coppia. Resta quindi possibile la sua partenza, nonostante le smentite dell'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta. Secondo la stampa belga, Conte avrebbe fatto un nome eventuale che potrebbe sostituire Lautaro Martinez: la punta del Napoli Dries Mertens.

Conte avrebbe chiesto Mertens in caso di addio di Lautaro Martinez

Secondo la stampa belga, Antonio Conte è un grande estimatore della punta del Napoli Dries Mertens e lo riterrebbe il partner ideale di Romelu Lukaku. Un eventuale acquisto che arriverebbe però solo in caso di partenza di Lautaro Martinez, che piace al Barcellona. Come è noto il clima a Napoli per società e giocatori non è semplice, De Laurentiis avrebbe avviato una procedura legale per far recapitare le multe ai giocatori per non aver rispettato il ritiro imposto dalla proprietà.

Gli ultimi risultati soprattutto in campionato non aiutano, inoltre il belga ha il contratto in scadenza a giugno 2020 e sembra non voglia rinnovare per le prossime stagioni. Potrebbe quindi rappresentare un'importante opportunità di mercato per l'Inter, indipendentemente dalla cessione o meno di Lautaro Martinez. Oltre all'argentino, anche il cileno Sanchez non sarebbe sicuro di rimanere all'Inter la prossima stagione. Attualmente è in prestito alla società di Suning ma ciò che non favorirebbe la sua permanenza è il pesante ingaggio che percepisce, oltre 20 milioni di euro netti a stagione.

Il mercato dell'Inter

La punta del Napoli potrebbe rappresentare un'occasione di mercato in estate ma come sottolineato da Conte, l'Inter ha bisogno di rinforzi anche a gennaio. Si cerca un centrocampista ma non è escluso anche un investimento su un esterno ed una punta: per la mediana piace soprattutto il giocatore dell'Udinese De Paul che però ha un prezzo notevole. La società friulana valuta il suo centrocampista offensivo almeno 35 milioni di euro.