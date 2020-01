Il calciomercato del Milan sta vivendo una fase ricca di colpi di scena dopo le cessioni di Suso e Piatek. Il centrocampista spagnolo è tornato in Spagna con il Siviglia che lo ha voluto fortemente. Il centravanti polacco, invece, è approdato in Bundesliga all'Hertha Berlino. I rossoneri in questo momento stanno cercando di vendere anche il terzino sinistro Ricardo Rodriguez, il quale appare vicinissimo al PSV Eindhoven. Appare scontato che la dirigenza rossonera cercherà di sfruttare i giorni di Calciomercato rimanente per sostituire i giocatori ceduti e avrebbe messo gli occhi su due talenti: Saelemaekers e Vina.

Calciomercato Milan, potrebbe arrivare un esterno dall'Anderlecht

È stato confermato mercoledì sera che Suso si trasferirà al Siviglia con un prestito di 18 mesi con un'opzione di acquisto, che si trasformerà in un obbligo qualora determinate condizioni saranno soddisfatte nel corso del prestito. Parlando ai microfoni di Sky Italia (via MilanNews.it), Luca Marchetti ha fornito un aggiornamento su ciò che i fan rossoneri possono aspettarsi sul finire del calciomercato. Alexis Saelemaekers, classe 1999, è uno dei nomi che Paolo Maldini e Zvonomir Boban starebbero monitorando da vicino, anche se c'è già stata un'offerta per il giocatore da parte del Friburgo.

Tuttavia, il ventenne - che è un nazionale belga Under 21 - preferirebbe trasferirsi a Milano, al punto che se le trattative non dovessero chiudersi prima della scadenza di venerdì alle 20:00, aspetterebbe il Milan fino all'estate. Sicuramente il giocatore si adatta alla politica di Elliott Management di acquistare giovani giocatori con potenziale. Saelemaekers ha realizzato due gol e due assist in 16 partite di campionato finora in questa stagione per l'Anderlecht e, se necessario, può giocare su entrambe le fasce e come centrocampista centrale.

Calciomercato Milan, Rodriguez pronto a lasciare a titolo definitivo

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Ricardo Rodriguez sarà il nuovo terzino del PSV. Dopo aver trattato Van Aanholt del Crystal Palace, il club olandese ha scelto di concentrarsi sul nazionale svizzero. In effetti, gli olandesi hanno raggiunto un accordo con il Milan e il giocatore. In questo momento mancano solo le visite mediche e la firma del contratto.

In altre parole, niente Napoli per Rodriguez, che è stato pesantemente legato ai partenopei dopo che il suo passaggio al Fenerbahce era fallito. Invece, i contatti con il PSV si sono intensificati nella giornata di ieri, portando ad un accordo totale per il trasferimento. La formula è un prestito ad un milione di euro più un obbligo di riscatto a cinque milioni. Come accennato, In altre parole, dopo le cessioni di Suso e Piatek, il Milan continua a fare pulizia in questa finestra di calciomercato. Resta da vedere chi sarà acquistato per sostituire lo svizzero, poiché Theo Hernandez non può essere l'unica opzione per la fascia sinistra.

Calciomercato Milan, sarebbero in corso colloqui con il Nacional per Vina

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbero in corso i colloqui con la squadra uruguaiana del Nacional per Vina. Le parti stanno concludendo un accordo sulla base di un prestito con obbligo di acquisto, nel caso in cui siano soddisfatte determinate condizioni. Il Milan ha infatti fatto un ulteriore passo per avvicinarsi alle richieste del Nacional in merito all'obbligo di acquisto, poiché spera di chiudere l'affare nelle prossime ore. I rossoneri, tuttavia, sono alla ricerca di possibili alternative e uno dei nomi in esame sarebbe quello del Diego Laxalt del Torino, che ha fatto parte della squadra rossonera la scorsa stagione.