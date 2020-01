Il campionato di Serie B è ancora fermo per la pausa invernale ma ad animare le giornate ci pensano le indiscrezioni legate al Calciomercato. Tra possibili acquisti e probabili partenze quasi tutti i club sono in fibrillazione, con i direttori sportivi impegnati ad intavolare le prime trattative.

Tra questi c'è anche il Crotone, squadra che si è ben comportata nel girone di andata e che vorrebbe completare la rosa in queste settimane di contrattazioni. Magari facendo pochi acquisti, ma ben mirati all'obiettivo finale, ovvero quello di essere delle compagini maggiormente competitive del torneo cadetto.

Nelle ultime ore intanto alcune novità sembrano emergere sul fronte degli acquisti, in attesa delle prime ufficializzazioni.

Tutino a grandi passi verso l'Empoli

Dopo le voci emerse nei giorni scorsi, il futuro dell'attaccante del Napoli Gennaro Tutino potrebbe tingersi sempre di azzurro, ma questa volta quello dell'Empoli. Con sette presenze racimolate in questo girone di andata tra Serie A e Coppa Italia con la maglia dell'Hellas Verona, il calciatore avrebbe deciso di accettare l'offerta del club toscano, andando di fatto ad escludere un ritorno in terra di Calabria, dove avrebbe avuto estimatori appunto a Crotone.

Il club rossoblu nei giorni scorsi aveva espresso a più riprese il proprio apprezzamento nei confronti del calciatore ex Cosenza, senza però affondare il colpo. Ora però Gennaro Tutino sembra ormai prossimo ad una nuova esperienza in cadetteria in Toscana.

Crotone, idea Millico per l'attacco

Per una potenziale trattativa che sembra sfumare, ve ne è un'altra potrebbe prendere quota nei prossimi giorni. I rossoblu sarebbero infatti sulle tracce del giovane attaccante della Primavera del Torino Vincenzo Millico, classe 2000, elemento sul quale si sarebbe soffermata anche l'attenzione di club come Chievo Verona, Pisa, Livorno e Virtus Entella.

Già nei giorni scorsi i rossoblu si erano resi protagonisti di un sondaggio nei confronti di un'altra giovane punta del Torino, ovvero Vittorio Parigini, ricevendo però parere negativo dal calciatore.

Sfumata (o quasi) la pista Gennaro Tutino, ora gli "squali" potrebbero tornare alla carica cercando di regalare al tecnico Giovanni Stroppa un elemento con grandi qualità e che possa andare a svolgere il ruolo di punta di movimento.

Tra le altre operazioni, per adesso nessuna novità è stata registrata in merito alle cessioni di Jeremy Petris e Andrea Nalini, entrambi sulla lista dei possibili partenti. Da valutare è inoltre il futuro dei calciatori meno impiegati nella prima parte del campionato, così come dovranno essere fatte delle valutazioni relative agli infortunati di lungo corso.