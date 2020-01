La prima parte della stagione del Napoli è stato complicata soprattutto dal punto di vista ambientale. Trovare dei colpevoli è sempre difficile ma considerando gli attuali risultati, si potrebbe dire che la scelta di De Laurentiis di esonerare Carlo Ancelotti e di assumere alla guida del Napoli Rino Gattuso si sta evidentemente rivelando quella giusta. Dopo un inizio di gennaio difficile, la squadra campana ha vinto il match di Coppa Italia contro la Lazio e soprattutto il difficile scontro contro la Juventus nell'ultima giornata di campionato.

Sono arrivati molti rinforzi a centrocampo mentre l'assenza di uno dei protagonisti della mediana del Napoli delle scorse stagioni non è pesata. Ci riferiamo al centrocampista brasiliano Allan, che è uno di quelli che ha avuto maggiori difficoltà con la dirigenza campana. Proprio per questo è destinato a lasciare il Napoli probabilmente in estate, considerando che il Calciomercato invernale chiude il 31 gennaio. Come scrive il noto giornale 'Il Mattino', potrebbe esserci una destinazione estera per il centrocampista brasiliano.

Inter, Allan potrebbe preferire l'Everton ad una permanenza in Italia

Fino a qualche giorno fa il centrocampista Allan è stato accostato a società come Juventus ed Inter, soprattutto quest'ultima aveva proposto uno scambio con il Napoli, offrendo il centrocampista uruguaiano Vecino in cambio del brasiliano. La trattativa si sarebbe però arenata ma per Allan potrebbe aprirsi una nuova opportunità professionale.

Come scrive 'Il Mattino', il centrocampista brasiliano potrebbe trasferirsi in estate in Premier League, all'Everton. A volerlo sarebbe proprio il suo ex tecnico al Napoli Carlo Ancelotti, che nutre una stima evidente nei confronti del brasiliano. Una possibilità apprezzata anche da Allan, che non disdegnerebbe il fatto di potersi misurare in un campionato difficile come la Premier League. Attualmente il brasiliano ha una valutazione di circa 40-50 milioni di euro, in estate il Napoli aveva anche rifiutato l'offerta del Paris Saint Germain da 60 milioni di euro.

Il mercato del Napoli

Con il senno di poi una decisione che si è rivelata sbagliata se consideriamo come si è poi evoluto il rapporto fra il giocatore e la società. Intanto in questi giorni il brasiliano è stato in Brasile per la nascita del suo terzo figlio ed è pronto a tornare a disposizione di Gattuso per la prossima partita di campionato. Di certo l'abbondanza attuale a centrocampo di Gattuso potrebbe relegarlo in panchina: gli arrivi di Demme e Lobotka vanno infatti a risolvere la problematica che fino a qualche tempo fa aveva il Napoli, ovvero l'assenza di un regista. D'altronde il 4-3-3 prevede l'inserimento di un regista affiancato da due mezzali in grado di garantire quantità e qualità alla mediana.