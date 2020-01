Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna del giornale torinese Tuttosport, l'attaccante belga Dries Mertens potrebbe restare in maglia azzurra anche la prossima stagione. Infatti, in un primo momento l'addio al Napoli del 32enne con il contratto in scadenza sembrava scontato, ma ora le cose sono cambiate e non sono escluse sorprese. Infatti, il bomber tanto amato dai tifosi partenopei, nella giornata di ieri giovedì 30 gennaio avrebbe rifiutato anche l'ultimo assalto del Chelsea che aveva offerto agli azzurri 10 milioni di euro per il cartellino del calciatore che sarebbe stato libero a fine stagione.

Però Mertens avrebbe detto no alle avance del club londinese perché vuole restare a Napoli per superare il record di gol dello slovacco Marek Hamsik.

De Laurentiis sarebbe pronto ad offrire un contratto faraonico a Dries Mertens

Un altro colpo di scena nella vicenda per il rinnovo del contratto di Dries Mertens che nei giorni scorsi era sempre più lontano da Napoli, dunque. Ora la sua permanenza alle pendici del Vesuvio sembrerebbe essere sempre più certa. Infatti, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis avrebbe ceduto e sarebbe sul punto di accettare le richieste del centravanti belga.

In particolare, il 32enne chiederebbe cinque milioni di euro netti all'anno per due stagioni e un'importante bonus alla firma del contratto. A breve dovrebbe esserci un nuovo incontro tra le parti in causa per definire i dettagli di questa lunghissima trattativa per il rinnovo. Inoltre, c'è da dire che il folletto belga non ha mai nascosto la sua volontà di restare a Napoli e d'altro canto la società azzurra sarebbe ben lieta di riconfermarlo anche per la prossima stagione.

Presunto ultimatum del Chelsea al belga

In questi mesi ci sono state tante società che hanno bussato alla porta del Napoli per chiedere informazioni e presentare offerte per il forte centravanti belga con il contratto in scadenza. Però la società azzurra e Mertens hanno rimandato al mittente tutte le offerte. L'ultimo rifiuto in ordine cronologico sarebbe proprio quello ai danni del Chelsea che aveva dato un ultimatum al 32enne.

L'intenzione del club con sede a Londra era quella di assicurarsi subito in questa sessione invernale le prestazioni di Mertens senza accettare nessun rinvio. Infatti, il direttore del club, la russa Marina Granovskaia, avrebbe detto al calciatore fiammingo queste parole: ''Ora o mai più''. E ovviamente per Dries sarà mai più, perché si avvicinerebbe sempre di più il rinnovo con il Napoli dopo aver detto no ai londinesi. Come già anticipato, nei prossimi giorni ci sarà un ultimo incontro tra il centravanti e il presidente Aurelio De Laurentiis per raggiungere un accordo per il rinnovo che possa soddisfare tutti.