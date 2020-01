L'Inter potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato invernale. La beffa del mancato arrivo di Kulusevski dall'Atalanta (lo svedese ha firmato per la Juventus, si trasferirà a Torino da giugno) potrebbe essere superata facilmente grazie ad un clamoroso acquisto a centrocampo. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da un noto giornale sportivo danese, 'EkstraBladet', il centrocampista offensivo del Tottenham Christian Eriksen sarebbe vicinissimo alla firma con l'Inter. La società di Suning avrebbe battuto la concorrenza di società importanti come Barcellona, Real Madrid e Juventus, tutte interessate a prenderlo in estate a parametro zero.

L'Inter sarebbe, infatti, pronta a pagare il cartellino del giocatore ed ad offrire un ricco contratto al nazionale danese. L'idea di Eriksen è quella di fare una nuova avventura professionale già a partire da gennaio e non aspettare l'estate per decidere la prossima destinazione.

Inter, dalla Danimarca: vicinissima l'intesa con Eriksen

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal noto giornale danese, la trattativa si potrebbe definire sulla base di 150-180 milioni di corone danesi (circa 17-20 milioni di euro), inoltre l'Inter sarebbe pronta ad offrire uno stipendio simile a quello percepito da Antonio Conte, circa 10 milioni di euro a stagione.

A favorire l'eventuale arrivo di Eriksen all'Inter sarebbe anche la centralità del danese nel progetto interista: d'altronde il giocatore, qualora decidesse di trasferirsi in società come Barcellona, Real Madrid o Juventus, sarebbe uno dei tanti campioni della rosa.

Inter, è caccia anche a terzino ed attaccante

Come dicevamo Eriksen si avvicina all'Inter, mentre la possibilità di vedere Vidal a Milano potrebbe non concretizzarsi. A spegnere l'entusiasmo dei sostenitori interisti ci ha pensato il tecnico del Barcellona Ernersto Valverde, confermando che non ci saranno cessioni a gennaio da parte della società catalana. D'altronde l'importanza del cileno per il Barcellona è notevole, anche se il centrocampista non è considerato un titolare inamovibile dal tecnico spagnolo. L'Inter, però, potrebbe decidere di investore anche su un esterno sinistro: difficile l'arrivo a gennaio di Emerson Palmieri, valutato almeno 30 milioni, interessa invece un altro giocatore del Chelsea: Alonso, anche se la società di Suning lo vorrebbe solo in prestito. Per quanto riguarda, invece, il settore avanzato, non è da escludere una possibile offerta per la punta del Chelsea Olivier Giroud, che potrebbe rappresentare un'occasione di mercato in quanto è in scadenza di contratto a giugno 2020.