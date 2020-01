Il pareggio contro l'Atalanta ha confermato per l'ennesima volta la necessità da parte dell'Inter di investire su giocatori almeno al livello dei titolari di Antonio Conte. Proprio per questo potrebbero essere almeno tre gli investimenti che la società di Suning potrebbe effettuare a gennaio. Una delle trattative più chiacchierate è il possibile scambio con la Roma Politano-Spinazzola. Come è noto, il centrocampista offensivo ex Sassuolo non è il giocatore ideale per il gioco di Conte e nelle chance in cui ha avuto la possibilità di far ricredere il tecnico toscano, ha evidentemente fallito.

Ecco che allora una sua cessione sarebbe probabile durante il Calciomercato invernale, essendo un giocatore che ha anche molto mercato. Piace ad esempio fra le altre anche alla Roma, che potrebbe offrire come contropartita tecnica Leonardo Spinazzola. Come è noto, l'Inter cerca un esterno di centrocampo che sappia disimpegnarsi su entrambe le fasce e l'ex Juventus potrebbe rappresentare il rinforzo ideale.

Inter, possibile scambio Politano-Spinazzola con la Roma

Come conferma la Gazzetta dello Sport, tale scambio potrebbe essere facilitato anche dalla difficoltà da parte dell'Inter di arrivare all'esterno difensivo del Manchester United Ashley Young.

Il motivo è economico, in quanto la società inglese chiede un indennizzo per il suo capitano, mentre l'Inter spera che lo United possa lasciarlo partire gratis in quanto ha il contratto in scadenza a giugno 2020. Ci sarebbe già l'intesa contrattuale fra Inter ed il giocatore inglese della durata di un anno e mezzo, ma il Manchester United sembra non volerlo lasciare gratis a gennaio. Ecco che allora la possibilità Spinazzola potrebbe essere la soluzione, in uno scambio di prestiti con Politano.

La difficile stagione di Spinazzola alla Roma

Il terzino ex Juventus Spinazzola in questa stagione non sta avendo molto spazio come titolare negli undici abitualmente schierati dal tecnico portoghese Paulo Fonseca e potrebbe considerare un trasferimento all'Inter qualora non avesse le dovute garanzie di titolarità nella Roma.

D'altronde, sia il terzino ex Juventus che Politano hanno ambizioni importanti con la nazionale italiana, e sperano nella convocazione per l'Europeo 2020.

Il mercato dell'Inter

Si è parlato del possibile rinforzo come esterno di centrocampo, l'Inter dovrà però migliorare la rosa anche a centrocampo e nel settore avanzato. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato sarebbe vicino all'Inter Christian Eriksen, centrocampista offensivo del Tottenham che in ogni caso lascerà la società inglese a fine stagione (ha il contratto in scadenza a giugno 2020). Sarebbe un rinforzo importante in quanto garantirebbe qualità alla mediana interista. Potrebbe poi arrivare anche una punta, il nome più chiacchierato rimane quello di Olivier Giroud, anche lui in scadenza di contratto a giugno 2020 e che cerca una squadra che possa dargli la possibilità di giocarsi il posto da titolare.

Novità video - Inter-Roma, scambio Politano-Spinazzola in vista Clicca per vedere

Al Chelsea infatti è chiuso dalla punta Abraham ed il giocatore ha bisogno di giocare anche per ottenere la qualificazione con la Francia agli Europei 2020.