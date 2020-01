La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del prossimo Calciomercato estivo, l'aumento di capitale da 300 milioni di euro ufficializzato dalla società bianconera dimostra come Agnelli voglia ancora regalare campioni alla tifoseria. Di certo, uno dei sogni di mercato della dirigenza bianconera resta la punta francese del Paris Saint Germain Kylian Mbappé, considerato attualmente uno dei primi giocatori al mondo. Difficilmente però la società parigina se ne priverà già dalla prossima stagione, anzi, secondo il noto giornale 'El Confidencial', il nazionale francese resterà al Paris Saint Germain almeno fino alla stagione 2021-2022.

Successivamente è probabile che il giocatore voglia provare una nuova avventura professionale, in un campionato evidentemente più competitivo della Ligue 1. Proprio il noto giornale ha lanciato l'indiscrezione che due delle principali candidate all'acquisto della punta francese sono Juventus e Real Madrid. Per quanto riguarda la società spagnola, sarebbe proprio il tecnico Zidane a voler l'acquisto del connazionale Mbappé.

Juventus, Mbappé potrebbe lasciare il PSG nel 2022, possibile sfida al Real

Come scrive El Confidencial, Kylian Mbappé è destinato a lasciare il Paris Saint Germain ma dopo il 2022.

Difficile infatti che il nazionale francese faccia la stessa carriera dell'argentino Messi, che è sempre rimasto al Barcellona. Più probabile invece che in qualche modo possa ricalcare le orme di uno dei suoi idoli per eccellenza Cristiano Ronaldo. Chissà che non possa sostituirlo alla Juventus, il portoghese ha infatti un contratto con la Juventus fino a giugno 2022. La crescita economica e finanziaria della Juventus è stata evidente in questi anni ed è destinata ad incrementare nel tempo.

Gli arrivi di Cristiano Ronaldo lo scorso anno e di De Ligt quest'anno dimostrano come la società stia puntando a portare giocatori di qualità ma allo stesso tempo che abbiano un impatto mediatico importante. E proprio come i due prima menzionati, Mbappè rappresenterebbe l'acquisto ideale per la Juventus.

La valutazione di mercato di Kylian Mbappé

Attualmente acquistare Mbappé significherebbe investire almeno 200 milioni di euro per il cartellino e 20 milioni a stagione per un contratto di almeno cinque anni.

In poche parole, ci vorrebbero 300 milioni di euro, somma accessibile a pochissime società a livello europeo. Come dicevamo, se fosse confermato il fatto che il francese lascerà il Paris Saint Germain dopo il 2022, questo potrebbe significare che la sua valutazione così come il suo ingaggio potrebbero incrementare ulteriormente.

Se Mbappé è un sogno per il futuro per la società bianconera, per il presente la Juventus potrebbe decidere di investire soprattutto a centrocampo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, in estate i bianconeri potrebbero acquistare Paul Pogba, che vuole lasciare il Manchester United dopo tre stagioni non ideali in Inghilterra.