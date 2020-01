La Juventus è riuscita a vincere il posticipo della 19esima giornata di campionato contro la Roma diventando campione d'inverno. Una partita sofferta quella dei bianconeri, che nei primi 10 minuti sono passati in vantaggio per 2 a 0 gestendo bene il match fino al 60esimo, per poi rischiare di subire il pareggio nella parte finale. I bianconeri hanno sfruttato il pareggio in casa dell'Inter contro l'Atalanta, portandosi a più due sulla squadra allenata da Conte. Una sfida, quella fra Juventus ed Inter, destinata a continuare per tutta la seconda parte della stagione non solo sul campo ma anche nelle trattative di mercato.

Come scrive Tuttosport, le due società potrebbero sfidarsi sul mercato per il centrocampista offensivo della Fiorentina Federico Chiesa. Il via libera alla cessione del nazionale italiano è arrivato proprio dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che evidentemente ha capito l'esigenza del giocatore di voler lasciare la Toscana per trasferirsi in una società di primo livello.

Juventus, possibile sfida all'Inter per Chiesa

Secondo il noto giornale sportivo torinese, la Juventus sarebbe pronta a sfidare l'Inter per Federico Chiesa.

Il centrocampista offensivo della Fiorentina è destinato a lasciare la società di Commisso, proprio quest'ultimo ha dato il via libera alla cessione, anche se vuole una somma importante per il suo giocatore. Le ultime indiscrezioni parlano di una valutazione vicina ai 70 milioni di euro per il nazionale italiano, di certo Commisso spera che il giocatore possa essere uno dei protagonisti dell'Europeo 2020 di modo che il suo prezzo possa ulteriormente incrementare. La Juventus, come hanno dimostrato le trattative definite la scorsa estate e durante questo Calciomercato invernale, vuole evidentemente adottare un ricambio generazionale. Gli arrivi di De Ligt, Demiral, Romero, Pellegrini (quest'ultimi due sono in prestito fino a fine stagione rispettivamente al Genoa e al Cagliari) in estate e quello di Kulusevski a gennaio (rimarrà in prestito al Parma fino a giugno) ne sono la dimostrazione.

Inoltre la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di altri giovani talenti del calcio europeo.

Juventus su Chong e Stengs

La Juventus continua a lavorare sui giovani e vorrebbe portare a Torino il centrocampista offensivo del Manchester United Chong. L'olandese va in scadenza di contratto a giugno 2020 e rappresenterebbe un'opportunità di mercato. Riguardo al centrocampista offensivo Stengs, è una delle rivelazioni del campionato olandese. Valutato intorno ai 20 milioni di euro, ha come agente sportivo Mino Raiola e questo potrebbe facilitare il suo eventuale arrivo alla Juventus.