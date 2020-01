Il Calciomercato della Juventus in entrata potrebbe chiudersi senza nessun colpo in questo gennaio. Paratici è stato nei giorni scorsi al lavoro per lo scambio tra terzini Kurzawa-De Sciglio con il Paris Saint Germain, ma al momento la trattativa si sarebbe arenata. Nella giornata di oggi sono arrivate nuove notizie sull’addio di Emre Can che è in attesa di fare le valigie per partire alla volta di Dortmund. Dalla Spagna si continua a vociferare di un interesse bianconero per Marcelo, ovviamente per giugno, così come non si spengono i rumors su Mauro Icardi.

Calciomercato Juventus: De Sciglio-Kurzawa, lo scambio sarebbe saltato

Entrando nel dettaglio delle trattative di calciomercato della Juventus di oggi la notizia più importante riguarda lo scambio De Sciglio-Kurzawa. Dopo giorni di trattative che sembravano poter portare ad una felice conclusione dell’affare, oggi secondo 'Sky Sport' tutto si è fermato, anzi tutto sarebbe proprio saltato. De Sciglio può giocare sia a destra che a sinistra e questo potrebbe aiutare Sarri nel cammino verso la fine della stagione.

Kurzawa quindi rimarrà fino a giugno a Parigi a meno di clamorosi colpi di scena, attenzione però perché il laterale è in scadenza di contratto e quindi l’idea Juve potrebbe tornare di moda a giugno.

Va avanti senza troppi intoppi la trattativa tra il Borussia Dortmund ed Emre Can. Il tedesco avrebbe rifiutato tutte le altre destinazioni, tra cui Tottenham, Manchester United e Arsenal per tornare in patria e il centrocampista tedesco si abbasserebbe anche l’ingaggio pur di approdare in Bundesliga.

Al momento si aspetta solo l’offerta giusta dei gialloneri, che potrebbe essere di 25 milioni di euro più bonus, per concludere l’affare.

Marcelo e Icardi, idee per la prossima Juventus

Il calciomercato della Juventus non si ferma al solo gennaio 2020. Per giugno Paratici starebbe già muovendo i primi passi, sempre secondi rumors delle ultime ore, per cercare un doppio importante colpo. Il primo sarebbe l’acquisto del terzino sinistro del Real Madrid Marcelo, già in orbita bianconera la scorsa estate.

Il brasiliano è stato superato nelle gerarchie di Zidane da Mendy, che sta offrendo un buon rendimento e quindi non dovrebbe subire il sorpasso del carioca, appena rientrato dall’infortunio. A giugno la Casa Blanca richiamerà Reguilon dal prestito al Siviglia per avere anche un’altra alternativa sinistra, così per Marcelo non ci sarebbe proprio più spazio.

Torna di moda anche Mauro Icardi, attualmente al Psg in prestito, ma di proprietà dell’Inter. I parigini ancora non hanno bussato alla porta di Marotta per acquistare il cartellino dell’argentino e questo potrebbe far inserire nella trattative la “Vecchia Signora”.

Paratici ha da sempre un occhio di riguardo per Maurito e dopo la telenovela dell’estate del 2019, potrebbe partirne un’altra tra qualche mese. Rumors, voci, niente più, prima di arrivare all’estate c’è molto tempo e le mosse di calciomercato della Juventus probabilmente devono ancora essere decise.