Il Milan sembra aver deciso il futuro di due tra i giocatori più deludenti di questa prima parte di stagione; infatti Lucas Paqueta e Jesus Suso non troveranno spazio nemmeno stasera nella partita di Coppa Italia. Tale decisione fa capire che il Milan è in attesa di vendere due giocatori che non rientrerebbero più nel progetto rossonero e potrebbe farlo alla fine del calciomercato invernale.

Milan, Paqueta escluso dal match di Coppa Italia

Il centrocampista del Milan Lucas Paqueta sarà lasciato fuori dal match di Coppa Italia di stasera contro la SPAL, avvalorando le ipotesi che lo vedrebbero lasciare il Milan già da questo mese.

Il brasiliano è stato acquistato dal Flamengo lo scorso gennaio e si è subito imposto in Serie A. Tuttavia, in questa stagione il suo rendimento ha avuto un improvviso calo e non parte titolare nel Milan dal pareggio per 1-1 contro il Napoli a fine novembre. I francesi del Paris Saint-Germain sono stati costantemente collegati al 22enne, ma 'Calciomercato.com' riferisce che il Milan sta chiedendo tra 30 e 35 milioni di euro per Paqueta, e finora nessuno sarebbe disposto a offrire tale importo. I rossoneri hanno pagato 35 milioni di euro per Paqueta un anno fa, quindi vorrebbero recuperare l'intera spesa da un eventuale trasferimento.

La sua ultima presenza in Serie A è stata nel pareggio per 0-0 contro la Sampdoria, in cui ha giocato solo cinque minuti.

Milan, Suso è ormai vicino all'addio

Secondo Alfredo Pedullà di Sportitalia - come citato da MilanNews.it - ​​sono previsti sviluppi sul fronte Suso, poichè ci sarebbe stato un improvviso interesse da parte di alcuni club spagnoli. Il giornalista sostiene che negli ultimi giorni ci sono stati sondaggi da Valencia, Siviglia e Getafe, mentre nelle ultime ore l'Atletico Madrid si è fatto avanti e il Siviglia ha rafforzato il suo interesse. Entrambe sono descritte come "possibili soluzioni" per il 26enne, che a quanto pare per il Milan vale 25 milioni di euro. Pedullà aggiunge che durante la settimana ci sarà un incontro con Raiola per cercare di capire la fattibilità dell'operazione.

La decisione del Milan di vendere giocatori non considerati più centrali nel loro progetto potrà consentire ai rossoneri di intervenire in zone del campo bisognose di nuovi acquisti.

Milan in trattativa con Matic

Il Milan intanto sarebbe in trattativa con il Manchester United in merito al centrocampista Nemanja Matic. Il 31enne serbo ha giocato solo sei partite in Premier League in questo periodo e il suo attuale accordo con i Red Devils scadrà quest'estate. Il giornalista della 'Gazzetta dello Sport' Nicolò Schira ha riferito che il Milan è interessato ad acquistare il giocatore già a gennaio, ma dovrà affrontare la concorrenza di Atletico Madrid e Chicago Fire.