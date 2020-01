Il mese di gennaio si sta aprendo con numerose e clamorose indiscrezioni di mercato: ad alimentarle sono soprattutto i media sportivi inglesi, anche perché in Premier League giocano alcuni dei migliori calciatori al mondo. Uno dei nomi più chiacchierati è il centrocampista del Manchester United Paul Pogba, condizionato negli ultimi anni non solo dalle prestazioni deludenti della squadra inglese ma anche da numerosi infortuni. Pogba però sarebbe scontento della sua esperienza allo United, come ha anche confermato il suo agente sportivo Mino Raiola.

Quest'ultimo ha infatti dichiarato che in questo momento non porterebbe nessun giocatore allo United, perché "rovinerebbero anche giocatori come Maradona, Maldini o Pelé". Proprio uno dei principali media inglese, il Daily Star, ha lanciato l'ennesima indiscrezione di mercato sul nazionale francese seconda la quale la Juventus sarebbe pronta ad offrire una ricca somma al Manchester United con l'aggiunta di una contropartita tecnica apprezzata dalla dirigenza, ovvero l'ex Paris Saint Germain Adrien Rabiot.

La Juventus insiste col Man Utd per Pogba

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal Daily Star, la Juventus potrebbe offrire 70 milioni di euro più il cartellino di Adrien Rabiot per arrivare al nazionale francese Paul Pogba che potrebbe lasciare in estate il Manchester United.

La Juventus valuta l'ex Paris Saint Germain circa 30 milioni di euro, quindi sarebbe convinta di poter portare a Torino Pogba per un'offerta complessiva vicina ai 100 milioni di euro: i bianconeri cedettero il classe 1993 allo United proprio a quella somma. Sarebbe un'occasione di mercato per la Juventus qualora si concretizzasse la trattativa, in quanto la scorsa estate la società inglese lo valutava oltre i 130 milioni di euro.

Anche Emre Can inserito come possibile contropartita per arrivare a Pogba

L'indiscrezione di mercato riguardante il possibile inserimento di Rabiot per arrivare a Pogba segue quella di qualche giorno fa in merito alla quale la Juventus avrebbe inserito anche Emre Can come possibile contropartita tecnica per arrivare al nazionale francese. Nelle ultime ore però arrivano voci che confermerebbero la possibile permanenza del nazionale tedesco in bianconero, anche in virtù dell'infortunio di Khedira che potrebbe rientrare a marzo.

Emre Can potrebbe essere inserito nella lista Champions League proprio come sostituto di Khedira: a rischiare il taglio dalla lista ci sarebbe anche Daniele Rugani. Prosegue infatti in maniera ottimale il recupero fisico di Giorgio Chiellini, il capitano bianconero potrebbe rientrare proprio per gli ottavi di finale di Champions League.