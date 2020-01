La Premier League non sta regalando clamorosi colpi di scena, in quanto Liverpool e Manchester City come da pronostico di inizio stagione, stanno dimostrando di essere le squadre più complete del campionato inglese. Interessante risulta la lotta per gli altri due posti per la Champions League, con un gruppo ampio di squadre che si contendono la possibilità di qualificarsi alla massima competizione europea. La principale delusione della stagione è probabilmente il Manchester United, che dopo il tonfo interno contro il Burnley per 2 a 0, si ritrova al quinto posto a ben 30 punti della prima in classifica Liverpool.

La squadra di Solskjaer, nonostante il mercato faraonico, fatica a trovare continuità, inoltre dopo l'infortunio recente di Pogba (che dovrebbe rientrare ad inizio febbraio) si è fermata anche la punta inglese Rashford, che dovrà stare fermo almeno tre mesi.

Questo dovrebbe portare il Manchester United ad investire su un'alternativa al nazionale inglese. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da ESPN, la società inglese potrebbe presentare un'offerta per Carlos Tevez, attualmente al Boca Juniors ma che ha già giocato in Premier League dal 2006 al 2013 iniziando prima con il West Ham, passando per lo United fino ad arrivare al Manchester City.

Dopo il 2013 è arrivata l'esperienza alla Juventus, durata due stagioni.

L'ex Juventus Carlos Tevez potrebbe tornare al Manchester United

Come scrive ESPN, Carlos Tevez potrebbe clamorosamente tornare al Manchester United in prestito per sei mesi per sopperire all'assenza prolungata di Rashford. La punta inglese ha subito un infortunio da stress che lo terrà lontano dai campi di gioco circa 3 mesi, questo potrebbe significare un investimento nel settore avanzato per la società inglese.

In questa stagione, con la maglia del Boca Juniors, ha disputato 10 presenze realizzando 3 gol. Ha un contratto con la società argentina fino a giugno 2020 ma con l'opzione di rinnovo per un'altra stagione. Proprio il noto sito si è soffermato sulle possibili opportunità di mercato a cui il Manchester United potrebbe attingere. Oltre a Carlos Tevez, come indiziati a trasferirsi al Manchester United ESPN ha fatto anche i nomi di Cavani, Slimani, Piatek, Giroud, Osimhen, Ben Yedder, Moussa Dembelé, Gabriel Barbosa, Jovic e Dzeko.

Carlos Tevez alla Juventus

Carlos Tevez è stato uno dei protagonisti della Juventus dapprima con Conte nella stagione 2013-2014 e poi con Massimiliano Allegri, quando con il tecnico toscano oltre a confermarsi in Serie A ha sfiorato la vittoria della Champions League. La Juventus venne sconfitta in finale contro il Barcellona per 3 a 1 ma i due anni passati in bianconero hanno messo in evidenza un giocatore decisivo ma anche un trascinatore della squadra. In due stagioni alla Juventus ha disputato 66 partite realizzando 39 gol.