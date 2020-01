Il Milan vorrebbe concludere questa sessione di calciomercato con un ultimo acquisto e uno dei nomi in lista sarebbe quello di Federico Bernardeschi. Milan e Juventus, infatti, starebbero pensando ad uno scambio tra Paquetá ed il nazionale italiano, viste le difficoltà di entrambi i giocatori di imporsi nei rispettivi club. I rossoneri dovranno anche difendersi dall'assalto di diversi club stranieri per il proprio portiere, Gianluigi Donnarumma, il quale ha estimatori in molti campionati europei.

Calciomercato Milan, valutazioni in corso per il possibile scambio Bernardeschi-Paquetá

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, lo scambio Bernardeschi-Paquetá è più di una semplice idea. È un'operazione con contorni tutt'altro che delineati, un affare che tutte le parti definiscono molto difficile in termini di valutazioni economiche, ma una pista che resta viva nonostante le difficoltà. Entrambi i giocatori stanno attraversando un periodo difficile nei rispettivi club, trovando davvero poco spazio e scarsa continuità.

Da un punto di vista tecnico e tattico, quindi, lo scambio ha molto senso per entrambe le parti, ma ciò non significa che sia facile. Juve e Milan vorrebbero guadagnare un po' di capitale in questa finestra di calciomercato, e questo è uno dei motivi per cui lo scambio è ancora in gioco. Tuttavia, allo stesso tempo, le valutazioni delle parti rappresentano un problema e potrebbe essere difficile raggiungere un accordo.

I club stanno valutando attentamente, in quanto questo accordo ha aspetti positivi e negativi per entrambe le parti.

Calciomercato Milan, futuro in bilico per Donnarumma

Il futuro di Donnarumma è tornato nuovamente sotto i riflettori di recente poiché si sta avvicinando la scadenza del suo contratto che avverrà nel 2021. Molto probabilmente molto dipenderà dalla capacità del Milan di creare un progetto veramente ambizioso e competitivo, con Mino Raiola che avrebbe esposto questo concetto alla dirigenza rossonera .

Secondo Il Corriere della Sera - citato da MilanNews.it - ​​l'interesse della Juventus e del Paris Saint-Germain per Donnarumma non è un mistero, ma il giornale afferma che il Real Madrid è la squadra in pole essendo alla ricerca di un sostituto per Thibaut Courtois. Il valore di mercato di Gigio è attualmente intorno ai 70 milioni di euro, che è più del doppio rispetto a quello dell'estate 2019 (circa 30 milioni di euro). La domanda è come Elliott sarà in grado di offrirgli un aumento di stipendio, dato che i 6 milioni di euro che il ventenne attualmente guadagna sono quasi il doppio del limite di ingaggio stabilito dal club.