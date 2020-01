La sessione di calciomercato invernale si sta avvicinando alla conclusione e la dirigenza rossonera, in questo momento, sembra badare maggiormente a sfoltire la rosa dopo gli arrivi di Ibrahimovic, Begovic e Kjaer. Nelle ultime ore di Calciomercato il Milan avrebbe ricevuto un'offerta dal Chelsea per l'attaccante polacco Piatek, il quale potrebbe lasciare i rossoneri in questa sessione di mercato invernale. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, invece, non sarebbe ancora tramontata l'idea dei dirigenti del Milan di portare Federico Bernardeschi in rossonero.

Calciomercato Milan, il Chelsea cerca un attaccante

L'allenatore dei 'Blues', Frank Lampard, ha attualmente tre attaccanti a sua disposizione, ma Olivier Giroud è protagonista di tantissime voci di mercato che lo vorrebbero lontano dallo Stamford Bridge. Se il vincitore della Coppa del Mondo dovesse trovare un nuovo club, probabilmente i 'Blues' cercherebbero un sostituto, sia a breve che a lungo termine. Secondo quanto riportato da 'PianetaMilan.it, che cita l'esperto di mercato Schira, il polacco Piatek potrebbe trasferirsi proprio al Chelsea.

L'agente del giocatore lo avrebbe offerto in Premier League, nonostante il suo assistito sia già stato accostato al Tottenham. Visto che il calciomercato invernale sta per giungere alla sua conclusione, il Milan potrebbe scendere dalla sua richiesta di 35 milioni di euro per il polacco, accontentandosi di qualche milione i meno.

Calciomercato Milan, Bernardeschi-Paqueta sarebbe un'opzione

Negli ultimi giorni la situazione di Paqueta al Milan è andata nettamente peggiorando, con il giocatore che ha chiesto di non essere convocato nella partita vinta dai rossoneri contro il Brescia.

Il brasiliano avrebbe accusato un problema di stress, dopo le sette panchine consecutive e avrebbe deciso di lasciare il Milan. Per lui c'è stato il forte interesse del Paris Saint Germain, che però non appare intenzionato a soddisfare le richieste della dirigenza rossonera. Proprio perchè le vie del calciomercato sembrano essere infinite, l'esperto Gianluca Di Marzio avrebbe riaperto l'ipotesi di uno scambio tra Paqueta e Bernardeschi, affermando però che allo stato attuale delle cose nessuna trattativa sarebbe avviata.

Calciomercato Milan, c'è Januzaj in caso di partenza di Suso

Secondo il Corriere dello Sport, il Milan ha già identificato il sostituto di Suso se il 26enne lascerà i rossoneri. Il giornale afferma che Paolo Maldini e Zvonomir Boban punteranno su Adnan Januzaj della Real Sociedad. L'agente di Januzaj, Dirk de Vriese, ha recentemente dichiarato a 'Calciomercato.com' che il Milan e la Roma sono interessate al suo assistito, il quale sarebbe felice di accettare un trasferimento a San Siro.