Il Calciomercato del Milan sta vivendo una fase di stallo dopo gli arrivi di Ibrahimovic, Kjaer e Begovic. La dirigenza rossonera sta infatti cercando di piazzare alcuni esuberi con trattative come quella che avrebbe dovuto portare Rodriguez al Fenerbahce al momento bloccate. Nelle ultime ore di calciomercato diversi top club europei si sarebbero fatti avanti per due giocatori rossoneri, Calhanoglu e Piatek. Sul nazionale turco ci sarebbe l'interesse dell'Arsenal di Arteta, mentre sul nazionale polacco ci sarebbe un duello tra Barcellona e Paris Saint-Germain.

Calciomercato Milan: Hakan Calhanoglu offerto all'Arsenal

Secondo quanto riportato dall'esperto giornalista Alessandro Jacobone, Hakan Calhanoglu sarebbe stato offerto all'Arsenal nelle ultime ore di calciomercato.

#WhatsApp Agente al lavoro per trovare collocazione al turco rossonero. Contatti con l'#Arsenal alla quale è stato proposto ma che al momento si mostra fredda all'idea. #calciomercato pic.twitter.com/DBjivEnTPL — Milanista NonEvoluto - Alessandro Jacobone (@NonEvoluto) 20 gennaio 2020

I Gunners hanno un disperato bisogno di rafforzare la loro rosa, ma Mikel Arteta ha ammesso che non si farà prendere dal panico prima della chiusura del calciomercato.

Alla domanda su potenziali nuovi acquisti, lo spagnolo è stato timido. "È possibile che l'Arsenal non acquisti nessuno", ha detto. L'allenatore dei Gunners sarebbe stato informato della disponibilità di Calhanoglu. Il nazionale turco è un giocatore esperto e ha collezionato oltre 100 presenze con il Milan. Il turco, però, è considerato un esubero dal club di via Aldo Rossi ed il suo agente starebbe cercando di trovargli una collocazione.

Sembra, però, che nonostante ad Arteta sia stato offerto il 25enne, l'allenatore dei Gunners non sia troppo entusiasta. La difesa è attualmente una priorità per l'ex vice manager del Manchester City, al contrario del centrocampo. Secondo quanto riportato dal 'Dailystar.co.uk', infatti, il veterano difensore del Bayern Monaco Jerome Boateng rimarrebbe il primo obiettivo per rinforzare l'Arsenal nel calciomercato invernale.

Calciomercato Milan, il Paris Saint-Germain potrebbe sostituire Cavani con Piatek

Secondo quanto riportato da 'milannews.it', l'attaccante del Milan Krzysztof Piatek potrebbe essere un obiettivo del Paris Saint-Germain, che cerca di sostituire Cavani in questa sessione di calciomercato. Il futuro di Piatek con i rossoneri sembra essere in bilico dopo aver iniziato le ultime due partite di campionato dalla panchina, con Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao titolari.

Il club francese sta iniziando a cercare potenziali sostituti per Cavani dopo che è stato annunciato dal direttore sportivo Leonardo che lascerà il club. I transalpini starebbero osservando da vicino diversi attaccanti del campionato italiano, tra i quali Gonzalo Higuain, Fernando Llorente, Dries Mertens e Joao Pedro - oltre a Piatek e al giocatore del Chelsea Olivier Giroud. Al momento, appare probabile che Cavani possa trasferirsi al Chelsea o all'Atletico Madrid in questa sessione di calciomercato.

Calciomercato Milan, anche il Barcellona su Piatek

Secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', il Barcellona starebbe prendendo in considerazione la possibilità di fare un'offerta al Milan per Piatek in questa sessione di calciomercato. Il club catalano ha poche scelte in attacco dopo che un grave infortunio ha tolto dai giochi l'attaccante Luis Suarez per almeno quattro mesi. A tal proposito, la dirigenza del Barcellona valuterà se fare un'offerta per Piątek nella finestra di calciomercato di gennaio. Il calciatore polacco è stato più volte oggetto di una separazione dal club rossonero dopo essere arrivato dal Genoa per la cifra di 35 milioni di euro lo scorso anno, durante la sessione invernale di mercato.