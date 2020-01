Il Calciomercato del Milan si è aperto con l'acquisto di un giocatore esperto come Zlatan Ibrahimovic, ma la politica del club non dovrebbe essere cambiata. Il Milan infatti continuerà ad investire sui giovani come dimostrano le tanti voci di calciomercato che legano la società rossonera a diversi giovani talenti. Nelle ultime ore, i rossoneri, avrebbero ultimato la cessione di Ricardo Rodriguez al Fenerbanche e per sostituirlo il Milan sta seguendo Antonee Robinson e Aaron Hickey. Altri due nomi sui quali la società rossonera si sta concentrando sono Dani Olmo e Alderete.

Calciomercato Milan: la situazione riguardo Dani Olmo

Secondo quanto riportato da 'calciomercato.com', il Milan ha recentemente fatto un'offerta concreta al talento spagnolo Dani Olmo e si appresta a continuare l'assalto per portare il giocatore in rossonero. Il rapporto descrive come il Milan si sia davvero 'innamorato' del centrocampista spagnolo di 21 anni, che ha un contratto con la Dinamo Zagabria fino al giugno del 2021. Vi sono stati molti contatti con il club croato, che chiederebbe la cifra di 25 milioni di euro oltre a bonus per la firma di Olmo, molto meno dei quasi 40 milioni di euro richiesti all'Ajax la scorsa estate.

Il giocatore e il suo entourage hanno comunicato chiaramente alla dirigenza della Dinamo Zagabria di voler lasciare il club in questa sessione di calciomercato, in vista dei campionati europei della prossima estate. Il Milan si trova ad affrontare la concorrenza di Atletico Madrid, Barcellona, ​​Monaco, Tottenham e Manchester City, ma Olmo accetterebbe volentieri il Milan per la sua storia e il suo fascino.

Il Milan dovrà vendere Lucas Paquetà o Suso per acquistare Olmo, con la possibile partenza di entrambi i giocatori che potrebbe aiutare i rossoneri a raccogliere i fondi necessari per l'affare.

Calciomercato Milan, incontro con l'agente di Omar Alderete

Secondo quanto riferito da 'MIlanLive.it, Il Milan non è pronto a rinunciare al difensore paraguayano di 23 anni Omar Alderete, avendo programmato un incontro con l'agente del giocatore.

Il rapporto descrive in dettaglio come i rossoneri sperano di acquistare Alderete nella finestra di calciomercato estivo, ma vorrebbero raggiungere un accordo per anticipare la concorrenza di altri club. Anche la Juventus sta seguendo il giocatore, che ha collezionato 28 presenze in tutte le competizioni nel Basilea, club svizzero militante nella prima divisione.

Calciomercato Milan: due giovani per sostituire Ricardo Rodriguez

Secondo quanto riportato da 'calciomercato.com', il Milan sta cercando un sostituto per il terzino sinistro uscente Ricardo Rodriguez, con due nomi in particolare seguiti dai rossoneri. La dirigenza rossonera è convinta del ruolo di titolare di Theo Hernandez e vorrebbe affiancare al nazionale francese un giovane promettente per farlo crescere.

Il primo nome che è stato messo in evidenza è il 22enne americano Antonee Robinson. Il giocatore, che ha un contratto con il Wigan fino al 2022, è un prodotto della formazione giovanile dell'Everton ma non ha mai fatto la sua apparizione in Premier League. In questa stagione ha collezionato 28 presenze in tutte le competizioni per il Wigan. L'altro giocatore che il Milan sta seguendo è il 17enne terzino sinistro scozzese Aaron Hickey, continua il rapporto. L'adolescente, che ha un contratto con la squadra scozzese degli Hearts fino al 2021, finora ha impressionato moltissimo nel ruolo di terzino sinistro in questa stagione, facendo 24 presenze in tutte le competizioni ed risultando il terzino sinistro titolare del club, nonostante la sua giovane età.

Dunque non è escluso che il Milan, in questa sessione di calciomercato, possa anche gettare le basi per il futuro acquistando uno dei due promettenti terzini sinistri.