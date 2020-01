Il Calciomercato del Milan è sicuramente entrato nel vivo con l'acquisto di Ibrahimovic, ma negli ultimi giorni ci sono stati anche altri movimenti di mercato come l'acquisto di Begovic e Kjaer e le cessioni di Caldara e Reina. I dirigenti rossonero sarebbero però alla ricerca di altri rinforzi anche nel reparto centrale del campo e la scelta potrebbe essere ricaduta su un centrocampista del Sassuolo. L'operazione potrebbe essere legata ad un eventuale cessione di Franck Kessie, il quale ha parecchi estimatori in Inghilterra.

Calciomercato Milan, concreto interesse per Duncan

Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', il Sassuolo avrebbe comunicato al Milan il prezzo da pagare per il cartellino di Alfred Duncan in questa sessione di mercato. Il Milan dovrà sborsare 20 milioni di euro se vuole assicurarsi la firma del nazionale ghanese. I rossoneri vorrebbero aggiungere Duncan alla alla propria rosa, cercando di risalire in classifica dopo un pessimo inizio di stagione. Il Milan occupa attualmente il decimo posto in campionato, avendo accumulato finora solo 25 punti in questa stagione.

Il centrocampista neroverde ha iniziato la sua carriera all'Inter, proseguendo poi in Italia. Duncan ha infatti anche giocato per Livorno, Sampdoria e infine Sassuolo, squadra con la quale è sotto contratto fino al 2022. Ha segnato un gol e realizzato cinque assist in 13 partite di campionato in questa stagione. Duncan ha, inoltre, otto presenze per il Ghana.

Calciomercato Milan, duello con l'Inter per Matty Longstaff

Secondo quanto riferito da 'motdmag.com', ci sarebbe una novità in ottica calciomercato con il giovane Matty Longstaff del Newcastle United che sarebbe finito nel radar di Milan e Inter mentre il suo contratto si avvia alla conclusione. Il centrocampista diciannovenne vede terminare il suo attuale contratto in estate, dopo quella che si è rivelata la sua migliore stagione. Due gol contro il Manchester United, il primo al debutto in Premier League, hanno catapultato il giocatore su una dimensione nazionale, con una chiamata dell'Inghilterra under 20 che avverrà presto.

E le sue prestazioni hanno anche suscitato interesse nel continente con la rivista ufficiale Match of the Day - a cura del giornalista Matt Ketchell - che descrive come Inter e Milan stanno entrambi tenendo d'occhio il giocatore, in vista di una possibile mossa. Nel frattempo, si dice che il Manchester United abbia raffreddato il suo interesse per il fratello di Matty, Sean Longstaff. Secondo i resoconti dei media d'oltre Manica nel fine settimana, i dirigenti del Manchester United hanno fatto un passo indietro non riuscendo a trovare un accordo. I Magpies infatti non sono scesi dalla propria valutazione di 50 milioni di sterline.

Calciomercato Milan, Kessie prova a scacciare le voci sul suo addio

Il Milan ha affrontato il Cagliari nella giornata di sabato 11 Gennaio ed è stato un match molto importante.

E' stata infatti la prima partita di Zlatan Ibrahimovic dall'inizio per il Milan da quando ha firmato per i rossoneri un paio di settimane fa. I rossoneri sono riusciti ad imporsi per 0-2 con le reti di Ibrahimovic e Rafael Leao. Quella dello scorso weekend è stata una grande vittoria per i rossoneri che sono risaliti in classifica avvicinandosi al Cagliari. Dopo la partita, Franck Kessie ha scritto il seguente messaggio su Instagram: "Questa è stata una vittoria cruciale per noi, ora siamo concentrati sulla Coppa Italia". Nonostante il suo futuro possa sembrare incerto, Kessie sembra concentrato sulle prossime partite dei rossoneri.