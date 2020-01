Mercoledì 15 gennaio, alle ore 20:45, si giocherà l'ottavo di finale di Coppa Italia tra la Juventus di Maurizio Sarri e l'Udinese di Luca Gotti. Una partita che sembra abbastanza scontata, almeno sulla carta: i bianconeri di Torino nell'ultimo turno di campionato hanno battuto la Roma e hanno vinto il titolo virtuale di 'campioni d'inverno', riuscendo a staccare l'Inter (bloccata dall'Atalanta). Anche l'Udinese, comunque, è in un ottimo momento di forma: nelle ultime tre partite ha sempre ottenuto la vittoria, segnando sei gol e subendone solo uno, allontanandosi così dalla zona retrocessione.

L'ultima partita giocata tra piemontesi e friulani è stata esattamente un mese fa, il 15 dicembre: in quell'occasione - in campionato - la squadra di Sarri ebbe vita facile, vincendo 3 a 1 e dominando per lunghi tratti di match.

Turnover Juventus in Coppa Italia

Maurizio Sarri ha scelto di schierare le cosiddette seconde linee in vista del match di Coppa Italia contro l'Udinese. Il modulo scelto è il 4-2-2-1, con Gigi Buffon che tornerà a presidiare i pali prendendo il posto di Szczesny. Sugli esterni difensivi agiranno Danilo (a destra) e De Sciglio (a sinistra), mentre i centrali saranno Rugani e De Ligt.

I tre di centrocampo saranno Bentancur, Emre Can e Rabiot. I due trequartisti chiamati ad agire dietro l'unica punta invece dovrebbero essere Bernardeschi e Douglas Costa, mentre davanti è chiamato ad agire il Pipita Higuain. Non dovrebbe giocare invece in Coppa Italia invece Cristiano Ronaldo.

Probabile formazione Juventus (4-3-2-1): Buffon, Danilo, Rugani, De Ligt, De Sciglio, Bentancur, Emre Can, Rabiot, Bernardeschi, Douglas Costa, Higuain.

Coppa Italia, l'Udinese senza De Paul

Anche l'Udinese di mister Gotti sceglie di non schierare alcuni dei suoi uomini chiave: su tutti dovrebbe essere escluso dai titolari De Paul, reduce da tre gol nelle ultime tre partite. Mister Gotti va verso il 3-5-2, con Nicolas che va verso il posto da titolare al posto di Musso. Il tridente difensivo sarà composto da Ter Avest, Opoku e De Maio.

Sugli esterni di centrocampo agiranno Larsen e Sema, mentre a centrocampo verranno schierati Walace, Jajalo e Barak. Il duo offensivo dovrebbe essere composto da Lasagna e da Nestorovski.

Probabile formazione Udinese (3-5-2): Nicolas, Ter Avest, De Maio, Opoku, Larsen, Walace, Jajalo, Barak, Sema, Lasagna, Nestorovski.

Tutti i match di Coppa Italia saranno trasmessi sulla Rai

Come avviene per tutti i match di Coppa Italia, anche Juventus-Udinese sarà trasmesso dalla Rai. L'azienda televisiva pubblica, infatti, detiene tutti i diritti televisivi esclusivi della competizione. Il match inizierà alle ore 20:45 e sarà trasmesso su Rai 1, ma sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di Rai Play.

La vincitrice affronterà ai quarti di finale della Coppa la vincente del match tra Parma e Roma, che si sfidano giovedì 16 gennaio alle ore 21:15.