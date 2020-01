Il calciomercato del Milan sembra non essere terminato dopo gli acquisti di Ibrahimovic, Begovic e Simon Kjaer. I rossoneri, infatti, starebbero affrettando i tempo per portare Dani Olmo a San Siro ed allo stesso tempo sarebbero pronti a cedere giocatori che non fanno più parte del progetto. A tal proposito sarebbero arrivate a Casa Milan offerte per Calhanoglu e Paquetá, mentre ci sarebbe un interesse del Manchester United per Piatek.

Calciomercato Milan, Dani Olmo è un obiettivo concreto

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, Il Milan vuole acquistare Dani Olmo della Dinamo Zagabria nella sessione di Calciomercato estiva, infatti i rossoneri continuano a lavorare per il centrocampista nato nel 1998.

Tuttavia, ci sono altri club stranieri con cui competere: il Wolverhampton ha offerto circa 30 milioni di euro con bonus aggiuntivi e il Lipsia ha offerto circa 16 milioni di euro, anche se l'offerta è stata respinta. I tedeschi, però, avrebbero offerto ricche commissioni agli agenti del giocatore e questo potrebbe causare l'apertura delle trattative. Il Milan non ha mollato, e ci sono ottimi rapporti tra la Dinamo Zagabria e Boban, tuttavia in breve tempo il Milan deve decidere se aumentare la propria offerta.

I rossoneri, infatti, non vorrebbero spendere più di 20 milioni di euro per il giocatore, ma in questo momento c'è concorrenza dal Lipsia e Wolverhampton, il che significa che il Milan rischia di perdere il talentuoso spagnolo.

Calciomercato Milan, Calhanoglu potrebbe andare al Newcastle

Il Milan rimane molto attivo in questa sessione di calciomercato e per quanto i rossoneri siano alla ricerca di nuovi giocatori per rafforzare la squadra, si starebbe cercando anche di piazzare qualche giocatore che non rientra nel progetto.

Sebbene Hakan Calhanoglu non possa essere considerato un esubero, dato che solitamente gioca da titolare, sembra essere uno dei giocatori che il Milan potrebbe prendere in considerazione di vendere. In altre parole, se arrivasse l'offerta giusta, l'ala non è considerata incedibile da Boban e Maldini. Secondo Louis Girardi (tramite la sua pagina Twitter), è arrivata a Casa Milan un'offerta per il centrocampista turco, più precisamente dal Newcastle.

La squadra della Premier League era già stata accostata a Calhanoglu e, a quanto pare, l'interesse non è sparito.

Calciomercato Milan, giudicata troppo bassa l'offerta di Leonardo per Paquetá

Nella scorsa sessione di calciomercato invernale, l'ex dirigente del Milan, Leonardo, era riuscito a portare in rossonero il brasiliano Lucas Paquetá.

Come è risaputo Leonardo è ora un dirigente del Paris Saint-Germain e vorrebbe portare Paquetá in Francia. Secondo Milannews.it, a Leonardo piace molto Paquetá, ma l'offerta del club francese per il brasiliano non è stata soddisfacente. Non bisogna dimenticare che il Milan ha speso circa 38 milioni di euro per acquistare il brasiliano e Leonardo avrebbe offerto meno di 30 milioni di euro per portarlo al PSG.

Dunque, qualora i francesi non dovessero alzare la propria offerta, il Milan difficilmente si priverà del giocatore, poiché venderlo a meno di 30 milioni di euro causerebbe una minusvalenza per la società rossonera.

Calciomercato Milan, anche il Manchester United entra nella corsa per Piatek

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Manchester United starebbe cercando di acquistare l'attaccante del Milan Krzysztof Piatek in questa sessione di calciomercato. Il rapporto descrive come l'infortunio all'attaccante inglese ventiduenne Marcus Rashford stia costringendo i Red Devils a cercare rapidamente una soluzione.

Il nome di Piatek è entrato nei radar del club, con i rossoneri aperti alla cessione dell'attaccante polacco di 24 anni. Le trattative sarebbero state intavolate sulla base di un accordo di prestito, da capire se con diritto di riscatto e se tale riscatto sarà obbligatorio o meno. Piatek, che ha un contratto con il club milanese fino al 2023, ha fatto 19 presenze in tutte le competizioni finora in questa stagione per un totale di 1.279 minuti.