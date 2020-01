Sabato 11 gennaio 2020 alle ore 20:45 si giocherà Inter-Atalanta, match valido per il 19° turno di Serie A. Nella giornata precedente, giocata ieri, la squadra di Conte ha portato a casa i tre punti fuori dalle mura amiche, battendo per 3-1 il Napoli di Gennaro Gattuso. Nel primo tempo doppietta di Lukaku e goal di Milik, mentre nella ripresa Lautaro Martinez sancisce la vittoria nerazzura (ottava in trasferta su nove incontri in campionato) con una rete al 62'. I Bergamaschi non sono stati da meno, infatti sono reduci da due 'manite', vittorie per 5-0, ai danni di Milan (17° turno) e Parma (18° turno).

Entrambe le compagini vantano, sinora, due pregevoli record stagionali: l'Inter è la squadra meno battuta del torneo (15 reti subite), mentre la Dea ha il miglior reparto offensivo (48 goal messi a segno).

Inter, Sensi e Gagliardini si contendono una maglia

Antonio Conte si affiderà presumibilmente al suo 'fedele' 3-5-2 facendo a meno, gioco forza, di Skriniar e Barella squalificati e di Asamoah e Sanchez ancora infortunati. In porta ci sarà il capitano Samir Handanovic che avrà di fronte il terzetto arretrato composto da Godin, De Vrij e Bastoni.

Sembrano confermati Candreva e Biraghi come esterni di centrocampo, mentre al centro dovrebbero esserci Vecino e Brozovic affiancati da uno tra Sensi e Gagliardini, con l'ex Sassuolo avanti nelle gerarchie. Quasi certo il tandem d'attacco (23 goal in due) formato da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

Atalanta, ballottaggi Castagne-Hateboer e Freuler-Pasalic per il centrocampo

Maurizio Gasperini sa che questo importante e delicato match sarà fondamentale per restare sulla scia della 'zona Champions' (al momento ad una sola lunghezza dalla Roma in quarta posizione) quindi sarà facile intuire come potrebbe optare nuovamente per il 3-4-1-2. Gollini sembra esser tornato in forma dopo l'influenza e dovrebbe esser titolare, se non dovesse farcela pronto Sportiello. Pochi dubbi per il reparto difensivo che avrà buone chance di essere composto da Toloi, Djimsiti e Palomino.

Qualche ballottaggio invece a centrocampo, dove Castagne-Hateboer da un lato e Freuler-Pasalic dall'altro sono in lizza per due maglie. Gli altri due interpreti in mezzo al campo saranno probabilmente Gosens e De Roon. Sulla trequarti il 'Papu' Gomez sarà da supporto alla coppia d'attacco Ilicic-Muriel.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Inter-Atalanta:

Inter (3-5-2): Handanovic, Godin, De Vrij, Bastoni, Candreva, Sensi (Gagliardini), Vecino, Brozovic, Biraghi, Martinez, Lukaku.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini (Sportiello), Toloi, Djimsiti, Palomino, Castagne (Hateboer), Freuler (Pasalic), De Roon, Gosens, Gomez, Ilicic, Muriel.