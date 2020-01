Continua a far discutere in queste ore lo scambio saltato tra Inter e Roma che avrebbe visto coinvolti Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Operazione che avrebbe permesso ad entrambe le società di realizzare due plusvalenze importanti, visto che sarebbero stati valutati entrambi quasi 30 milioni di euro. L'affare sembrava essersi sbloccato definitivamente, ma ha subito l'ultimo stop quando i due club non sono riusciti a trovare la quadra sulle presenze legate all'obbligo di riscatto. Giallorossi che, però, non avrebbero mollato e che potrebbero tornare all'assalto dell'attaccante nerazzurro nei prossimi giorni.

La Roma non molla Politano

Roma che non pare aver mollato del tutto l'idea di portare nella Capitale Matteo Politano. L'attaccante dell'Inter ci teneva molto a questo trasferimento, tanto che, quando è saltato tutto, ieri avrebbe lasciato la città in lacrime. Il giocatore, infatti, è un prodotto del vivaio proprio dei giallorossi, oltre ad essere anche un tifoso. Proprio per questo sperava che il sogno di tornare a giocare con la maglia del club con il quale è cresciuto diventasse realtà.

All'Inter, d'altronde, non ha trovato moltissimo spazio in questa prima parte della stagione, collezionando 10 presenze in Serie A, di cui pochissime partendo dal primo minuto, senza realizzare nessun gol, e quattro presenze in Champions League, per lo più spezzoni di gara.

Anche per questo il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, ha dato il placet per la sua cessione, puntando tutto su Olivier Giroud, per il quale ci sarebbe già un accordo di massima con il Chelsea e con l'entourage del centravanti francese. Inter che, dunque, sarebbe pronta ad ascoltare nuove proposte per l'ex attaccante del Sassuolo.

La trattativa

Non sarà semplice per Inter e Roma sedersi nuovamente al tavolo delle trattative, visto che il clima è teso tra le due società.

Ai giallorossi, però, serve un attaccante con quelle caratteristiche, soprattutto dopo il grave infortunio subito da Nicolò Zaniolo. L'intenzione dei capitolini, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe quella di chiedere Matteo Politano in prestito gratuito, proposta non presa in considerazione dalla società nerazzurra, che vuole realizzare una plusvalenza. Per questo sarà disposta a trattare solo in prestito con la formula dell'obbligo di riscatto fissato intorno ai 25 milioni di euro, che possa garantire quindi la cessione a fine anno e una plusvalenza importante in ottica fair play finanziario.

Non è escluso che Marotta provi ad intavolare un altro scambio vista la necessità di intervenire sugli esterni. In quel caso l'idea potrebbe essere Alessandro Florenzi, non considerato un titolarissimo da Fonseca.