La Juventus, dopo un inizio di stagione difficile, sembra aver trovato brillantezza e identità di gioco che l'hanno portata a raccogliere risultati importanti in questo mese di gennaio. Le tre vittorie in campionato contro Cagliari, Roma e Parma, le due in Coppa Italia contro Udinese e Roma, rispecchiano a pieno lo stato di forma dei bianconeri, che già domenica 26 gennaio sono attesi dal difficile match di Serie contro il Napoli al San Paolo.

Due dei principali protagonisti della squadra bianconera sono sicuramente il portoghese Cristiano Ronaldo e il portiere Gianluigi Buffon.

Il campione di Madeira, nonostante i prossimi 35 anni, è ancora decisivo con la maglia bianconera e lo sta dimostrando non solo in Champions League ma anche in un campionato difficile come la Serie A. Riguardo invece al secondo portiere bianconero, quest'anno sta avendo spazio in alcune partite di Serie A ma soprattutto in Coppa Italia e proprio con la Roma si è reso protagonista di due parate importanti. La UEFA ha deciso di celebrarli su Twitter dedicando loro un singolo post.

UEFA ha celebrato su Twitter sia Cristiano Ronaldo che Buffon

La UEFA nei giorni scorsi ha deciso di dedicare dei post a due giocatori della Juventus. Cristiano Ronaldo è stato omaggiato su Twitter per aver realizzato fra dicembre e gennaio 13 gol in 10 partite. Uno score incredibile per il portoghese, che attualmente sta segnando con regolarità anche in campionato. Rispetto alla scorsa stagione CR7sembra aver trovato più feeling con il gol, facilitato sicuramente dal gioco offensivo promosso dal tecnico bianconero Maurizio Sarri.

In Serie A ha disputato 17 partite realizzando 16 gol e 2 assist. Per quanto riguarda invece la Champions League, sono 6 le presenze con 2 gol ed 1 assist. Il portoghese ha saltato la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Udinese ma nei quarti di finale contro la Roma è stato schierato titolare ed ha realizzato il gol del momentaneo 1 a 0 (la partita è finita 3 a 1 per i bianconeri).

⚪️⚫️ 13 goals in 10 games for Juventus! Cristiano Ronaldo 🔥🔥🔥#UCL | @juventusfcen pic.twitter.com/XMvvRaWbog — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 23, 2020

⚪️⚫️ Still going strong at 41. Gianluigi Buffon 👍#UCL pic.twitter.com/Brywl8vGAL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 23, 2020

La stagione di Buffon

Il 28 gennaio compirà 42 anni ma Gianluigi Buffon non ha nessuna intenzione di ritirarsi. La UEFA lo ha celebrato su Twitter in quanto è ancora protagonista nella Juventus nonostante l'età. Una stagione, quella del portiere, che gli sta regalando parecchie soddisfazioni: in Serie A ha già eguagliato le presenze di Paolo Maldini come giocatore italiano con più presenze nel campionato, disputando 7 partite e subendo 7 gol.

Una partita anche in Champions League, quella contro il Bayer Leverkusen nell'ultima giornata del girone senza subire gol, mentre in Coppa Italia è il titolare. Ha giocato due partite subendo l'unico gol (realizzato dal centrocampista offensivo turco Under) nei quarti di finale contro la Roma.