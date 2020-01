Napoli-Juventus è il posticipo della ventunesima giornata di Serie A che si giocherà domenica 26 gennaio alle ore 20:45. La partita non sarà trasmessa su DAZN ma potrà essere seguita sia in diretta tv sui canali Sky sia in streaming live utilizzando l'applicazione Sky Go.

La squadra di Gattuso sta finora disputando un campionato molto al di sotto delle aspettative, ma la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio ha però ridato un pò di morale al Napoli che cercherà di disputare una grande partita contro gli uomini dell'ex allenatore Sarri.

La Juventus, invece, cercherà di raggiungere una vittoria al San Paolo che le consentirebbe di mantenere le distanze dal secondo posto, attualmente occupato dall'Inter.

Ultime notizie e probabili formazioni di Napoli-Juventus

In casa partenopea sono da monitorare le condizioni di numerosi giocatori importanti come Allan, Koulibaly, Mertens e Maksimovic, di loro però solamente il serbo sembra poter essere pienamente recuperato per la partita contro la Juventus. Ci sono, invece, minime speranze che Mertens possa andare almeno in panchina mentre sicuramente il senegalese ed il brasiliano non faranno parte della sfida.

In casa Juventus le difficoltà, invece, sono soprattutto tra gli esterni difensivi viste le indisponibilità di De Sciglio e Danilo. Titolari sulle fasce del 4-3-1-2 di Sarri dovrebbero essere, dunque, Cuadrado e Alex Sandro. A centrocampo sicuri di un posto sono Pjanic e Matuidi con Bentancur e Rabiot a giocarsi l'altra maglia da titolare, in attacco, invece, oltre al sicuro Cristiano Ronaldo dovrebbe esserci Dybala con Ramsey dietro di loro.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Dove e come vedere Napoli-Juventus in tv e in streaming

Napoli e Juventus scenderanno in campo al San Paolo per la ventiseiesima giornata della Serie A 2019-2020 alle ore 20.45.

La partita sarà visibile in diretta tv dall’emittente satellitare Sky, che trasmetterà l'attesissima gara di calcio su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canali 472 e 482 del digitale terrestre) e su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e canali 473 e 483 del digitale terrestre).

La sfida tra la squadra di Gattuso e quella di Sarri potrà, inoltre, essere seguita anche in diretta streaming live attraverso la piattaforma Sky Go, gratuita per tutti gli abbonati a Sky. In particolar modo, Sky Go è usufruibile su un personal computer collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su tablet e smartphone scaricando l'apposita applicazione.

Si diffida, invece, dall'utilizzo di siti illegali di streaming perché il loro utilizzo può essere anche perseguito penalmente.