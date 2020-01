La Juventus in questo Calciomercato invernale è stata sicuramente una delle protagoniste, in particolar modo per quanto riguarda il mercato del settore giovanile. Sono arrivati infatti molti talenti per la Primavera e l'under 23, su tutti Matias Soulé, Yannick Cotter, Jean Claude Ntenda e Alejandro Marques. Proprio quest'ultimo è arrivato a Torino tramite uno scambio fra Juventus e Barcellona: nella società catalana è finito il centrocampista offensivo brasiliano Matheus Pereira.

Il talento classe '98, nonostante le evidenti qualità tecniche, non è riuscito ad imporsi alla Juventus ed in questi anni è stato spesso ceduto in prestito in società minori.

Il giocatore, con questo scambio, andrà a rinforzare il Barcellona B in un calcio che evidentemente può valorizzare maggiormente le sue qualità. Proprio il brasiliano, su Instagram ha dedicato un bellissimo pensiero alla società bianconera ringraziandola per aver creduto in lui ed avergli permesso di imporsi nel calcio europeo.

'La Juventus ha realizzato il mio sogno di ragazzo'

Non ha usato giri di parole Matheus Pereira, ed in un post di ringraziamento alla Juventus su Instagram ha scritto "La Juventus ha realizzato il mio sogno di ragazzo".

Nello stesso post ci ha tenuto a ringraziare tutta la società bianconera postando: "nel giorno in cui lascio questo grande club sento il dovere di ringraziare tutto il personale della Juventus, la società, il Presidente, il Direttore, gli allenatori e tutti gli ex compagni con i quali ho condiviso momenti bellissimi". Un bellissimo pensiero del centrocampista offensivo brasiliano, che in qualche modo testimonia la sensibilità del giocatore, pronto ora a rilanciarsi nel Barcellona B.

Considerato un grande talento sin da quando era giovanissimo, Matheus Pereira ha anche due presenze nel Brasile under 17, non un curriculum di poco conto considerando la concorrenza nei settori giovanili delle rappresentative brasiliane. Arrivato all'Empoli nel 2016 (acquistato in sinergia con la Juventus dal Corinthians), si è trasferito a gennaio 2017 nelle giovanili bianconere. Negli anni successivi solo prestiti senza raggiungere il definitivo salto di qualità, nell'estate 2017 al Bordeaux, nel 2018 al Paranà e nello scorso calciomercato estivo al Digione.

Rientrato a gennaio 2020 a Torino, è stato poi inserito nello scambio che ha portato Alejandro Marques alla Juventus.

Chi è Alejandro Marques

La punta spagnola (di origine venezuelana), appena arrivata alla Juventus, è un classe 2000 ed è una punta atipica per il calcio spagnolo. E' dotato infatti di molta fisicità e buon senso gol, ma secondo alcuni osservatori deve migliorare in aggressività. Sarà un rinforzo per la Juventus Under 23 di Fabio Pecchia che vuole qualificarsi ai play off del campionato di Serie C.