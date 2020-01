L'avventura di Jesus Suso sembra essere giunta alla conclusione, con l'attaccante spagnolo che sarebbe ormai deciso a lasciare il club rossonero dopo le continue critiche. Nel match di Coppa Italia vinto per 3-0 contro la SPAL, Suso è subentrato dalla panchina dopo essere stato escluso per la seconda volta di fila dalla formazione titolare. Al cambio con Samu Castillejo sono piovuti fischi da parte di tutto lo stadio, che evidentemente disapprovava l'ingresso in campo di Suso.

Calciomercato, su Suso ci sarebbero tre club spagnoli

Tre club spagnoli sono interessati ad acquistare il 26enne del Milan Jesus Suso, secondo un rapporto del 'Corriere dello Sport' riportato da 'Calciomercato.com'. Il rapporto descrive come Getafe, Valencia e Siviglia siano tutti interessati allo spagnolo, che è sotto contratto con i rossoneri fino al 2022. Il giocatore è stato comunque costante durante il suo periodo al Milan, ma non ha mai raggiunto i livelli sperati dal club rossonero.La stagione in corso lo ha visto avere un rendimento piuttosto deludente, nonostante la quasi incondizionata fiducia in lui avuta da Giampaolo e Pioli.

Finora Suso ha collezionato 16 presenze in questa stagione per un totale di 1361 minuti, segnando solo un gol e fornendo due assist. È stato criticato sia dai fan che dagli esperti questa stagione per le sue prestazioni poco brillanti. I rossoneri sono attualmente decimi in campionato dopo 19 partite.

Suso-Under: Milan e Roma lavorano allo scambio

Secondo quanto riportato da 'Gianlucadimarzio.com', Roma e Milan stanno lavorando a uno scambio tra Cengiz Under e Suso.

Lo scambio è possibile alla luce del fatto che entrambe le squadre erano interessate ai singoli giocatori. In attesa di finalizzare l'accordo sul Politano, i dirigenti della Roma continuano il pressing per Suso. Lo scambio potrebbe avvenire tra i due club, poiché il giocatore turco avrebbe manifestato la volontà di giocare con maggiore frequenza e i suoi agenti stanno spingendo per una vendita. D'altra parte, Suso potrebbe essere uno dei giocatori che lascerà il club rossonero, vista la fredda accoglienza di San Siro nella partita contro Spal in Coppa Italia.

La possibile soluzione potrebbe essere uno scambio di prestiti con un'opzione di acquisto. Potrebbe essere un modo per entrambi i giocatori di recuperare un po' della fiducia persa tra Roma e Milano.

Milan, su Suso ci sarebbe anche la Fiorentina

Secondo quanto riportato da 'Fiorentina.it', i viola ​​sono ancora interessati all'idea di acquistare l'ex giocatore del Liverpool. Il primo obiettivo della Fiorentina in questo mercato di gennaio rimane Alfred Duncan del Sassuolo, ma il nome di Suso è tornato di moda e potrebbe essere la "grande sorpresa" del mercato di Firenze.

Dopotutto, il Milan è pronto a venderlo e il giocatore desidera cambiare squadra.