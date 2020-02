La Juventus affronterà l’Olympique Lione agli ottavi di finale della Champions League. Dopo la partita di andata in trasferta, la squadra bianconera ospiterà i francesi all’Allianz Stadium. Appuntamento fissato per martedì 17 marzo alle ore 21:00.

La società ha aperto le fasi di vendita dei biglietti, comunicando tutti i dettagli su prezzi e modalità di acquisto. La fase di prelazione per gli abbonati è iniziata lunedì 10 febbraio alle ore 11.00 e terminerà alle ore 23.59 di giovedì 13 febbraio.

Seguirà la prelazione per gli abbonati posti UEFA, che scatterà alle ore 14.00 di venerdì 14 febbraio e rimarrà aperta fino alle ore 23.59 di domenica 16 febbraio. Infine, avremo la vendita riservata J1897 per la sola giornata di lunedì 17 febbraio dalle ore 12.00 alle ore 23.59.

Concluse queste prime fasi, ci sarà la vendita libera da mercoledì 19 febbraio alle ore 10.00. I tifosi potranno provvedere all’acquisto dei biglietti attraverso i canali di TicketOne. A disposizione il portale Sport.ticketone.it e il call center 892.101, nonché ricevitorie Listicket abilitate e punti vendita.

Prezzi biglietti per la partita tra Juventus e Olympique Lione

La società bianconera ha comunicato i prezzi di vendita dei biglietti. Si va da un minimo di 60 euro per un posto in Tribuna Sud o Nord al 1° e 2° fino ad un massimo di 240 euro per un posto in Tribuna Est Centrale al 1°. Abbiamo poi a 135 euro la Tribuna Nord o Sud Est al 2° e 145 euro la Tribuna Ovest Laterale al 2°. Si passa a 160 euro per Tribuna Est Laterale al 2° e Tribuna Ovest al 2°.

Un posto in Tribuna Ovest Laterale al 1° costa 165 euro, mentre a 190 euro si può scegliere tra Tribuna Est Laterale al 1° o Tribuna Family. Infine, con 215 euro si acquista un posto in Tribuna Est Centrale al 2°. Queste sono le tariffe per gli abbonati, mentre per la vendita libera bisogna aggiungere 10 euro in più.

Juventus imbattuta contro l’Olympique Lione in casa

L’Olympique Lione arriverà a Torino per la terza volta per sfidare la Juventus.

Nei due precedenti non è mai riuscito ad espugnare l’Allianz Stadium. Nella stagione 2013/14 in Europa League perse 2-1 al ritorno dei quarti di finale. Ci fu l’eliminazione dalla competizione per i francesi. Nella stagione 2016/17 la sfida si rinnovò nella fase a gironi di Champions League. Terminò 1-1 la sfida ed anche in quell’occasione non proseguì il cammino l’Olympique Lione. Tutte le volte che la Juventus ha sfidato i francesi, è quasi sempre arrivata fino in fondo. Si fermò alle semifinali in Europa League, mentre giunse all’ultimo atto in Champions League perdendo contro il Real Madrid.

Chissà se anche questa volta non accada di nuovo, ma con un esito positivo per la Juventus.