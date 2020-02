Lo sfogo del presidente della Fiorentina Commisso in merito al presunto aiuto arbitrale a favore della Juventus in occasione del rigore del 2 a 0 ha avuto molta ridondanza mediatica, tanto da diventare uno dei principali argomenti di discussione nelle trasmissioni sportive. Sono arrivate pesanti le critiche anche nei confronti del vice presidente della Juventus, Pavel Nedved, che aveva invitato Commisso nel post partita di Juventus-Fiorentina a tranquillizzarsi ed a riflettere prima di sparare sentenze sugli arbitri.

A rimarcare l'argomento ci ha pensato anche il noto conduttore televisivo di Mediaset Paolo Bonolis, noto tifoso interista, che in un'intervista al sito PassioneInter1908.it, si è sfogato 'accusando' la Juventus di avere sempre episodi arbitrali a favore. Ha infatti dichiarato "bisogna considerare tutta la buona fede del mondo, ma a un certo punto ti dici: ‘E’ mai possibile che non accada mai al contrario?’ Ha poi aggiunto che non finisce mai un campionato in cui la Juventus non ottenga episodi arbitrali a favore.

'E’ possibile che non accada mai al contrario?'

Lo stesso Bonolis ha poi dichiarato che gli dispiace per i tifosi bianconeri che devono sentirsi sempre accusati ma secondo il noto conduttore televisivo, la Juventus non ha bisogno di episodi arbitrali a favore in quanto ha una rosa formidabile. Inoltre i bianconeri si stanno dimostrando anche molto fortunati, in quanto oltre agli errori arbitrali a favore, in questa stagione hanno realizzato anche molti gol grazie ad autogol.

Ha poi dichiarato "capisco Commisso", aggiungendo che gli interisti sono i primi a sentirsi penalizzati in tutti questi anni. Bonolis si è poi soffermato sul mercato dell'Inter, sottolineando che è stato fatto affinché la rosa possa giocarsela fino alla fine. La squadra di Conte avrà tre importanti competizioni da portare avanti e vuole essere competitiva in Serie A, in Coppa Italia ed in Europa League.

Ha poi aggiunto "fra poco dovrebbero rientrare anche Gagliardini, Sensi e Asamoah. Potranno alternarsi i giocatori in modo da tenerli sempre freschi. E’ una buona rosa".

Bonolis, ennesima frecciatina alla Juventus

Non è la prima volta in questa stagione che Bonolis lancia frecciatine pesanti nei confronti della Juventus: è successo anche di recente durante la trasmissione 'Avanti ad un altro', quando ad una precisa domanda ad un concorente su una regola del calcio, ha ironizzato facendo riferimento al fatto che le regole sono tali a meno che non riguardino la Juventus. Una frase che ha scatenato polemica sui social ma di sicuro anche le ultime parole nell'intervista a PassioneInter1908.it saranno fonte di discussione ulteriore sui social network.