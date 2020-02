Nonostante il Calciomercato invernale si sia concluso, si parla ancora di una delle trattative più focose in casa Inter, quella che avrebbe dovuto portare Olivier Giroud in nerazzurro. Dall'Inghilterra è arrivata una dura dichiarazione nei confronti dell'Inter proprio per il mancato trasferimento dell'attaccante francese. A riportarla è 'RMC Sport', radio sportiva di Montecarlo, ed a puntare l'indice è una fonte interna al Chelsea: "Il comportamento con Giroud è stato molto irrispettoso: l'Inter ha voluto tenere in stand-by un calciatore che ha sempre agito in maniera esemplare e che aveva dato la priorità ai nerazzurri".

Su Giroud, oltre all'Inter, c'è stato l'interesse di Lazio e Tottenham, alla fine pero l'attaccante classe 1986 è rimasto al Chelsea.

Giroud sarebbe stato ad un passo da Milano

Olivier Giroud sarebbe stato molto vicino all'Inter che, stando alle indiscrezioni, aveva trovato l'accordo con il Chelsea per una cifra che si aggirava introno ai 7 milioni di euro. Il club milanese avrebbe inoltre trovato anche l'accordo con il calciatore, per l'attaccante francese sarebbe stato pronto un contratto fino al 2022 con un ingaggio dai 3,5 ai 4 milioni di euro netti a stagione.

Alla fine, però, secondo quanto riportato dalla radio monegasca, da Milano avrebbero fatto saltare il trasferimento. L'Inter avrebbe fatto un passo indietro per due motivi: il primo è dovuto ad una scelta puramente economica della società meneghina che ha preferito non spendere una cifra di diversi milioni per un giocatore che nei prossimi mesi potrebbe arrivare a costo zero. Il secondo motivo è legato al gioiellino nerazzurro Sebastiano Esposito, la dirigenza infatti avrebbe deciso di puntare sul diciassettenne riservandogli più spazio e, del resto, se Antonio Conte ha detto 'no' in merito a possibili cessioni del giovane attaccante in prestito, sembra chiaro che il tecnico lo tiene in grande considerazione.

Il francese potrebbe arrivare a parametro zero in estate

Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter non avrebbe rinunciato definitivamente a Giroud, ora l'attaccante può firmare da svincolato per la prossima estate. Il francese infatti è in scadenza di contratto e potrà accordarsi liberamente con qualsiasi pretendente nei prossimi mesi. Il feeling con l'Inter c’è, dunque i discorsi rimangono aperti. La precedente proposta nerazzurra rivolta al campione del mondo di Russia 2018 sarebbe stata quella di un contratto fino al 2022, offerta che potrebbe essere ribadita inserendo magari un'opzione per la stagione successiva.

Antonio Conte conosce molto bene Giroud e sa che un giocatore con la sua esperienza può fare molto bene all'Inter, fu proprio il tecnico salentino a richiederlo alla dirigenza del Chelsea nel gennaio 2018, venne prelevato dall'Arsenal per circa venti milioni.