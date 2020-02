La Juventus potrebbe essere una delle possibili protagoniste del Calciomercato estivo. A gennaio infatti la società bianconera ha deciso di dedicarsi maggiormente alle cessioni per alleggerire la rosa ma allo stesso tempo per diminuire il monte ingaggi. Le partenze di Mandzukic ed Emre Can sono servite soprattutto per sistemare il bilancio della Juventus, 'provato' negli ultimi anni da acquisti importanti come quello di Cristiano Ronaldo e di de Ligt. Ci attendiamo quindi un'estate molto interessante dal punto di vista degli acquisti della Juventus.

Una delle esigenze principali è quella di rafforzare il centrocampo: il nome accostato ai bianconeri per la mediana è il nazionale francese Paul Pogba, in rotta con la sua attuale società Manchester United.

Negli ultimi giorni l'agente sportivo del giocatore Mino Raiola ha aperto ad un possibile rinnovo del suo assistito. Possibilità che difficilmente si concretizzerà considerando il rapporto non ideale fra Pogba e alcuni 'senatori' del Manchester United (su tutti Paul Scholes), molto influenti sulle decisioni societarie. La Juventus valuta anche un'alternativa al nazionale francese.

Juventus, l'alternativa a Pogba potrebbe essere Thiago Alcantara

Secondo Tuttosport, la Juventus starebbe valutando anche delle alternative a Pogba, qualora il passaggio a Torino del nazionale francese dovesse saltare.

Piace in particolar modo il centrocampista spagnolo Thiago Alcantara, figlio di Mazinho e fratello dell'ex Inter Rafinha. Il giocatore potrebbe lasciare il Bayern Monaco a fine stagione considerando che il suo contratto scade a giugno 2021. Il nazionale spagnolo rappresenterebbe il regista ideale di Maurizio Sarri, in grado di velocizzare e giocare a due tocchi come vuole il tecnico toscano. Se però Thiago viene considerato un'alternativa a Pogba, un altro centrocampista potrebbe arrivare a Torino indipendentemente dall'eventuale acquisto del nazionale francese o di quello spagnolo.

La Juventus potrebbe investire su Sandro Tonali

La Juventus potrebbe continuare la sua strategia di ringiovanimento della rosa bianconera acquistando in estate il centrocampista del Brescia Sandro Tonali. Valutato circa 50 milioni di euro, il nazionale italiano è uno dei più ambiti a livello europeo. Il classe 2000 piace infatti a Juventus ed Inter mentre all'estero il Paris Saint Germain lo segue da tempo.

Anche qui la Juventus però valuta sempre un'alternativa: qualora dovesse saltare l'arrivo di Tonali, i bianconeri potrebbero investire sul centrocampista del Lione Aouar.

Ad aprire al trasferimento alla Juventus del francese è stato proprio il presidente del Lione Aulas che sarebbe felice di cedere un suo giocatore al suo amico Andrea Agnelli. Inoltre nelle ultime ore in Francia si parla proprio di un possibile scambio in estate fra Aouar e Matuidi, che a fine stagione potrebbe quindi ritornare nel campionato francese.